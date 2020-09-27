تأجيل عمومية "أرابتك" إلى الأربعاء المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي كان مقرراً عقده الخميس الماضي، إلى الأربعاء 30 سبتمبر 2020.

وذكرت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي اليوم، ان سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية كل الخيارات المتاحة أمام الشركة سواء بالاستمرار أو الحل أو خلافه في ظل الوضع الحالي، وبما يقضيه أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الخيار الذي يتم إقراره في الاجتماع والتقدم للجهات المختصة بالطلبات التي تستدعيها القوانين النافذة في الدولة.

وستناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها كذلك تقرير مجلس الإدارة عن وضعها المالي والالتزامات المستحقة عليها.

كما ستناقش عملية التعيين المنفذة من قبل مجلس الإدارة لوليد المهيري في منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز