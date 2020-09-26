3 مليارات السيولة و4 أسهم تستحوذ على 41 % منها

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

استقطبت الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي سيولة بنحو 3.13 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.46 مليار في دبي و1.66 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 2.18 مليار سهم، منها 1.68 مليار في دبي و496.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 35.8 ألف صفقة.

واستحوذت 4 أسهم على 41% من السيولة أو ما يعادل 1.27 مليار درهم وهي: «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار» و«إعمار العقارية».

وهبطت الأسهم الأسبوع الماضي إثر تعرضها لضغوط وبيع وعمليات جني أرباح في ظل غياب المحفزات، بعد سلسلة من المكاسب، حققت خلالها مستويات هي الأعلى منذ أشهر عدة، بينما يترقب المستثمرون انطلاق ماراثون النتائج الفصلية للربع الثالث، والمقرر مع نهاية الشهر الجاري.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.97% أو ما يعادل 43.7 نقطة، ليغلق عند 4466.82 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والطاقة، فيما هبط سوق دبي بنحو 2.96% توازي 68.6 نقطة، ليقفل عند 2252.25 نقطة بضغط انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والخدمات.

وقال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق شهدت عمليات جني أرباح بعد الأداء الإيجابي في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل غياب عوامل جديدة محفزة.

وأضاف أن المستثمرين ما زالوا يترقبون محفزات تشجعهم على ضخ مزيد من الأموال مع سيطرة الترقب انتظاراً لنتائج الشركات في الربع الثالث، والتي ستكون عامل دعم قوياً للأسواق في الفترة المقبلة.

وذكرأن الإمارات أعادت فتح أبوابها إضافة إلى الجهود المتواصلة من قبل الحكومة والحزم التحفيزية المقدمة للشركات وهو ما كان له تأثير إيجابي على المعنويات في الفترة الأخيرة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 2.99% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.84% و«الإمارات دبي الوطني» 5%، وهبط قطاع العقار 4.17% مع انخفاض «أرابتك» 6.05% و«داماك» 5.07% و«إعمار العقارية» 4.68% و«ديار» 4.05% و«إعمار مولز» 3.92% و«الاتحاد العقارية» 1.99% و«إعمار للتطوير» 1.24%.

ونزل قطاع الاستثمار 4.63% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 4.92% و«شعاع» 5.66% و«سوق دبي المالي» 3.67%، بينما ارتفع قطاع النقل 0.01% مع ارتفاع «أرامكس» 3.1%، فيما انخفض «العربية للطيران» 3.48% و«الخليج للملاحة» 9.43%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 225.9 مليون درهم، يليه «أرابتك» 173.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 120.7 مليون درهم. وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 37.04%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.43%.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.59% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.54% و«أبوظبي التجاري» 143% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 1.68%، وهبط قطاع العقار 3.28% مع تراجع «الدار» 3.38% و«رأس الخيمة العقارية» 1.76%، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.19% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الاستثمار 0.68% مع هبوط «إشراق» 18%، فيما ارتفع «الواحة» 3.2%، واستقر «العالمية القابضة» دون تغيير، وهبط قطاع الطاقة 2.94% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.44% و«طاقة» 5.52% و«دانة غاز» 2.89%.

وهيمن سهم «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 372.7 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 361.2 مليون درهم، ثم «الدار» 310.4 ملايين درهم. وحقق «سوداتل» أكبر صعود بنسبة 21.21% فيما كان «إشراق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18%.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين إلى تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية، التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية، وذلك لتوخي الحرص على المدخرات، وضماناً لسلامة التعاملات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز