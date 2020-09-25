تثبيت تصنيف «أبوظبي التجاري» و4 بنوك

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ثبتت «كابيتال إنتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى بنك أبوظبي التجاري، عند «+A»، كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «1A»، وكلا التصنيفين من الدرجة المتوسطة العليا، وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة حديثاً.

وأفادت «كابيتال إنتليجنس» في تقريرها، بأنها منحت «أبوظبي التجاري» نظرة مستقبلية مستقرة، كما صنفت كلاً من القدرة المالية الذاتية والقوة المالية الجوهرية لدى البنك عند «bbb+». وصنفت «كابيتال إنتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «أبوظبي التجاري»، عند درجة شديدة الارتفاع. وثبتت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية أيضاً لكل من بنوك «المصرف»، و«الاستثمار» بالشارقة، «التجاري الدولي»، و«أم القيوين الوطني»، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

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