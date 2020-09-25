4 أسهم تستحوذ على %44 من سيولة السوقين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس اثر تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح سريعة استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات، مع انخفاض السيولة دون 600 مليون درهم وسط ترقب المستثمرين لظهور محفزات جديدة.

واستحوذت 4 أسهم على نحو 44% من السيولة الإجمالية أو ما يعادل 252.27 مليون درهم، وهي «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية» و«الدار».

وهبط سوق دبي بنحو 1.45% توازي 33.2 نقطة ليصل إلى 2252.25 نقطة مع نزول أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، وانخفض سوق أبوظبي 0.52% أو ما يعادل 23.4 نقطة ليغلق عند 4466.82 نقطة مع هبوط أسهم الاستثمار والبنوك والطاقة والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 576.6 مليون درهم، موزعة بواقع 252.7 مليوناً في دبي و323.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 424.68 مليون سهم منها 304.8 ملايين في دبي، و119.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6765 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.09% مع هبوط «أرابتك» 4.93% و«إعمار للتطوير» 3.24% و«إعمار العقارية» 2.4% و«داماك» 1.4% و«ديار» 1.39% و«إعمار مولز» 1.34% و«الاتحاد العقارية» 0.34%، ونزل قطاع البنوك 0.97% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.7% و«الإمارات دبي الوطني» 1.42%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.6% مع نزول «دبي للاستثمار» 1.69% و«سوق دبي المالي» 1.64% و«شعاع» 0.31%، وتراجع قطاع النقل 2.32% مع نزول «العربية للطيران» 0.89% و«أرامكس» 3.16% و«الخليج للملاحة» 4%.

وتزعم «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 55.57 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 34.9 مليون درهم، ثم «أرابتك» 21.1 مليون درهم. وحقق «الإثمار القابضة» أكبر وتيرة صعود بنحو 9.51%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنحو 5%.

سوق أبوظبي

تأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 0.65% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.89% و«أبوظبي التجاري» 0.36%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.24%، ونزل قطاع العقار 1.34% مع هبوط «الدار» 1.48%، بينما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.78%، ونزل قطاع الطاقة 1.85% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.44% و«دانة غاز» 2.08% و«طاقة» 2.14%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.57% مع هبوط «إشراق» 5% و«الواحة كابيتال» 0.63% و«العالمية القابضة» 0.32%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط بسيولة 72.4 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 69.24 مليون درهم، ثم «الدار» 55.1 مليون درهم، وحقق «سوداتل» أكبر ارتفاع بنسبة 8.11%، فيما كان «إشراق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

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