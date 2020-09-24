3.4 مليارات مكاسب الأسهم بدعم العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية 3.4 مليارات درهم معززة بمكاسب الأسهم القيادية للعقار والبنوك والطاقة مع استمرار عمليات الشراء الانتقائي على بعض أسهم التأمين والنقل بفعل بعض المحفزات ما دفعها لتحقيق مستويات سعرية هي الأعلى منذ سنوات.

وصعد سوق دبي 0.94%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع، ليغلق عند 2285.46 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل، فيما انخفض الاستثمار، بينما انخفض سوق أبوظبي 0.18% عند 4490.23 نقطة مع هبط أسهم البنوك والاتصالات والعقارات والاستثمار.

واستقطبت الأسهم 622.5 مليون درهم بواقع 291.14 مليوناً لدبي و331.4 مليوناً لأبوظبي، وجرى تداول 406.8 ملايين سهم بواقع 305.4 ملايين بدبي و101.4 مليون بأبوظبي عبر 7097 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع البنوك 1.46% بدفع «دبي الإسلامي» 2.38% و«الإمارات دبي الوطني» 0.95%، وزاد العقار 0.6%، بدعم «إعمار مولز» 2.06% و«إعمار العقارية» 0.69% و«إعمار للتطوير» 0.41%.

وزاد النقل 1.31% لارتفاع «أرامكس» 3%، وانخفض الاستثمار 0.6% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.84% و«شعاع» 0.15%. وهيمن «أرابتك» على النشاط مستقطباً 63.6 مليوناً، يليه «أمان» 36.05 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 33.02 مليوناً. وحقق «أمان» أكبر وتيرة صعود 12.62%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.85%.

سوق أبوظبي

وضغط سوق أبوظبي انخفاض البنوك 0.32% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 0.9%، ونزل الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط الاستثمار 0.07% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 1.56% و«إشراق» 4.23%.

ونزل العقار 0.88% مع هبوط «الدار» 0.98%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.52%، بينما صعد الطاقة 1.33% مع نمو «أدنوك للتوزيع» 2.665 و«طاقة» 0.72% و«دانة غاز» 0.42%.

وسيطر «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 70.16 مليوناً، يليه «أبوظبي الأول» 53.6 مليوناً، ثم «الدار العقارية» 53.13 مليوناً. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع 12.61%، فيما كان «بنك أم القيوين» الأكثر انخفاضاً 5%.

نشاط

وتواصل النشاط على أسهم التأمين في سوق دبي مع صعود «أمان» 12.62% بالغاً أعلى مستوياته منذ يناير 2017، و«دار التكافل» 5.58% و«سلامة» 1.83%.

إفصاحات

- أعلنت «جي إف إتش» عدم انعقاد عموميتها لعدم اكتمال النصاب، على أن تعقد ثانيةً في 30 سبتمبر الجاري.

- نوهت «أرامكس» باندلاع حريق في منشآه المستودعات الخاصة بها في مدينة الدار البيضاء في المغرب دون وقوع إصابات أو وفيات.

- أعلنت «الاستشارات المالية الدولية» استقالتها وممثلها صالح السلمي من عضوية مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي.

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