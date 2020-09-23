3.4 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية

المصدر: وام

اتسعت مساحة اللون الأخضر على شاشات العرض في أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملات الأسبوع وذلك رغم الاغلاق المتباين للمؤشرات العامة وسط استمرار دخول سيولة مؤسسية لا تزال تتركز على شريحة من الأسهم المنتقاة .

ومع تواصل الإيجابية في الأسواق فقد تعزز رصيد مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 3.4 مليار درهم في ختام التعاملات .

وبحسب معطيات التحليل الفني فقد عاد المؤشر في سوق دبي المالي لاختبار كسر المستويات التي كان تخلى عنها في منتصف الأسبوع وذلك بعدما ارتفع الى 2285 نقطة بزيادة نسبتها 0.93% في حين اغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4490 نقطة بتراجع محدد للغاية مقارنة مع اليوم السابق.

وبالإضافة إلى شريحة من أسهم التامين التكافلي التي عادت لممارسة الصعود القوي فقد استعادت بعض اسهم العقار والبنوك نشاطها وهو ما عزز مكاسب الأسواق ،فقد ارتفع سهم أمان المدرج في سوق دبي المالي بالحد الأعلى المسموح به يوميا تقريبا بالغا 1.16 درهم فيما اغلق سهم دار التكافل عند مستوى 1.04 درهم.

كذلك فقد شهد سهم اعمار ارتفاعا الى 2.92 درهم واعمار للتطوير 2.47 درهم .وفي قطاع البنوك صعد سهم بنك دبي الإسلامي الى 4.30 درهم فيما واصل سهم ارامكس قفزاته بالغا 4.12 درهم .

وعلى الاتجاه الأخر في سوق ابوظبي للأوراق المالية فقد واصل سهم الشركة العالمية القابضة ارتفاعه الى 37.90 درهم كما صعد سهم مصرف ابوظبي الإسلامي الى 4.11 درهم وشهد سهم ادنوك للتوزيع نشاطا قويا بالغا 3.47 درهم بالإضافة الى سهم ابوظبي لبناء السفن 2.60 درهم واغذية 3.49 درهم .

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 570 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 292 مليون سهم نفذت من خلال 5980 صفقة.

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