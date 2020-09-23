أصول القطاع المصرفي تتجاوز 3.2 تريليونات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت بيانات حديثة للمصرف المركزي عن ارتفاع أصول القطاع المصرفي خلال يوليو متجاوزة 3.2 تريليونات درهم بزيادة على أساس سنوي قدرها 7.6% مقارنة بنحو 2.97 تريليون في يوليو 2019.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي لشهر يوليو الصادرة أمس، ارتفاع أصول القطاع المصرفي بنسبة 3.8% منذ بداية العام مقارنة بنحو 3.08 تريليونات درهم نهاية ديسمبر 2019، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بنحو 3.19 تريليونات نهاية يونيو.

وزادت الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 6.2% لتصل إلى 1.88 تريليون درهم نهاية يوليو مقارنة بنحو 1.77 تريليون نهاية يوليو 2019، بينما زاد الائتمان المصرفي (القروض) على أساس سنوي بنسبة 5.6% إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.7 تريليون في يوليو 2019.

ميزانية «المركزي»

وسجلت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول نحو 446.36 مليار درهم نهاية يوليو، بزيادة على أساس شهري قدرها 0.5%، مقابل 444.23 مليار درهم في يونيو السابق عليه، وبارتفاع على أساس سنوي بنسبة 6.1%، مقابل 420.81 مليار درهم في نهاية يوليو 2019.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 251.12 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، مقابل 244.69 ملياراً في يونيو السابق عليه، إلى جانب استثمارات بنحو 55.07 مليار درهم، مقابل 60.23 ملياراً في يونيو السابق عليه.

وتوزعت الأصول بواقع 86.47 مليار درهم للودائع في نهاية يوليو، مقابل 86.28 ملياراً في يونيو، إلى جانب 44.72 مليار درهم للقروض والسلف، و8.98 مليارات درهم للأصول الأخرى.

الأصول الأجنبية

ورفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 353.78 مليار درهم بنهاية يوليو بارتفاع على أساس شهري 0.9% %، مقابل 350.71 ملياراً في يونيو، وبانخفاض على أساس سنوي 4.2%، مقابل 369.3 ملياراً في يوليو 2019.

وارتفع النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 318.11 مليار درهم في يوليو الماضي، مرتفعة من 315.87 ملياراً في يونيو السابق عليه، بزيادة 0.7%. ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 9.17 مليارات درهم بنهاية يوليو الماضي، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 26.5 مليار درهم في يوليو الماضي، من 20.53 ملياراً في يونيو السابق عليه.

السيولة

وارتفعت السيولة بمفهومها الشامل (ن3)، بمقدار 25.5 مليار درهم في يوليو الماضي، ما زاد من إجمالي رصيده التراكمي إلى 1.777 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.752 تريليون درهم في يونيو السابق عليه. ووصلت قيمة الودائع الحكومية إلى 285.7 مليار درهم في يوليو الماضي، مرتفعة من 278.7 مليار درهم في يوليو 2019، وبلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 464 مليار درهم، والودائع شبه النقدية 932.7 مليار درهم.

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