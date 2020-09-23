تباين أداء أسواق الأسهم بانتظار محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع ترقب المستثمرين ظهور محفزات جديدة، إذ صعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية، فيما انخفض سوق دبي بضغط رئيسي من هبوط سهم «الإمارات دبي الوطني».

وارتفع سوق أبوظبي بنحو 0.13% توازي 6.04 نقاط ليقفل عند 4498.23 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والطاقة والعقار والاتصالات والاستثمار، فيما نزل سوق دبي بنسبة 0.26% أو ما يعادل 5.83 نقاط ليغلق عند 2264.22 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والنقل، مقابل ارتفاع العقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 662.5 مليون درهم موزعة بواقع 329.2 مليوناً في دبي و333.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 492.6 مليون سهم منها 382.3 مليوناً في دبي و110.29 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 7683 صفقة.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.89% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 4.73%، فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار 0.09% مع هبوط «شعاع» 1.81%، فيما استقر «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي»، مع هبوط «الخليج للملاحة» 0.22% فيما استقر «أرامكس» و«العربية للطيران».

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.55% مع صعود «أرابتك» 14.87% و«الاتحاد العقارية» 2.07% و«داماك» 1.52% و«إعمار للتطوير» 1.23%، فيما استقر «إعمار مولز» و«إعمار العقارية» و«ديار» دون تغيير.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 69.9 مليون درهم، يليه «أرابتك» بنحو 55 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 24.9 مليون درهم. وحقق «أرابتك» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.87%، فيما كان «بي اتش مباشر» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.73%.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي بدعم من صعود قطاع البنوك 0.2% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.18% و«أبوظبي التجاري» 1.09%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.49%. وزاد قطاع الاتصالات بنحو 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الاستثمار بنحو 0.3% بفضل مكاسب «الواحة كابيتال» 4.35% و«العالمية القابضة» 0.11%، فيما انخفض «إشراق» 4.31%.

وزاد قطاع الطاقة 0.11% مع ارتفاع «طاقة» 0.72% و«دانة غاز» 0.7%، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.88%، ونزل قطاع العقار 0.46%. وتزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 71.47 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 64.9 مليونا. وحقق «سوداتل» أكبر وتيرة صعود بنحو 6.05%، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

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