اجتماع لجنة رؤساء الأسواق المالية الخليجية

المصدر: (الرياض - وام)

عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية - أو من يعادلهم - بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس اجتماعها الـ 21 عبر الاتصال المرئي.

وتناول الاجتماع حسب بيان صدر أمس عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مسودة الاتفاقية التنظيمية للترخيص البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والمرفوعة من فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وخطة العمل لتنفيذ حملات مشتركة للتوعية الاستثمارية بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والمعدة من فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ونموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات اعرف عميلك. وناقش الاجتماع التحضير لورشة العمل السنوية حول الرقابة على التداول، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل المشترك في مرحلة ما بعد جائحة كورونا .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز