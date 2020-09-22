شراء مؤسسي يدعم "أبوظبي للأوراق المالية" بـ 1.4 مليار درهم مكاسب

المصدر: وام

عاد سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع مجددا بدعم من عمليات شراء مؤسسي اقتنص بلوغ الأسعار مستويات مغرية على شريحة من الأسهم القيادية في اليوم السابق .وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 1.4 مليار درهم في ختام التعاملات.

وبرغم البداية الهادئة للتعاملات مع انطلاق الجلسة إلا أن السوق استعاد نشاطه وأخذ في تعديل مساره نحو الارتفاع وسط زيادة وتيرة سيولة التداول التي تم ضخها تفاعلا مع ضم بعض الأسهم الى مؤشر اس اند بي الإمارات /صندوق المؤشرات المتداولة التابع لشركة شيميرا كابيتال".

وكان سهم الشركة العالمية القابضة من بين الأسهم الجديدة التي تم ضمها الى المؤشرات الأمر الذي دفع بالسهم للصعود الى مستوى 37.76 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 71 مليون درهم .

وشهد سهم بنك أبوظبي الأول ارتفاعا إلى مستوى 11.24 درهم بالإضافة إلى سهم بنك ابوظبي التجاري المغلق عند 5.57 درهم .وسهم شركة الدار العقارية 2.05 درهم .

من جانبه فقد سجل سهم اتصالات مكاسب جيدة بالغا 16.56 درهم بتداولات بلغت قيمتها 21.6 مليون درهم ،كما ارتفع سهم ابوظبي لبناء السفن الى 2.53 درهم .

وكان عودة النشاط للسوق ساهم في ارتفاع المؤشر العام إلى مستوى 4498 نقطة بزيادة نسبتها 0.13% مقارنة مع اليوم السابق .

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوق العاصمة 333 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 110 ملايين سهم نفذت من خلال 1968 صفقة.

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