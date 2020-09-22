إضافة أسهم 3 شركات إلى مؤشر "شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت المراجعة الفصلية لمؤشر "شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول"، التي تمت يوم الأحد الماضي، إضافة أسهم 3 شركات ضمن المؤشر.

وقالت شركة شيميرا كابيتال في افصاح لسوق دبي المالي اليوم، إنه تم إضافة أسهم شركات "أمانات القابضة" و"بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع" و"الدار العقارية" إلى المؤشر.

وبحسب إفصاح الشركة، لا توجد أسهم مستبعدة من المؤشر.

كانت الشركة المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي، أطلقت في يوليو الماضي، صندوق المؤشرات المتداولة "شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول".

وجاء إطلاق الصندوق الفرعي لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، وذلك تحت مظلة الصندوق الأساسي لشيميرا وهو أول صندوق من نوعه بترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

ويتكون الصندوق من فئتين للأسهم، الأولى فئة (A) التراكمية التي تم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتقوم على إعادة استثمار المكاسب المحققة في الصندوق مجددًا دون تحميل المستثمرين أي تكاليف إضافية، أما الفئة الثانية (B) فأدرجت في سوق دبي المالي، وسيتم تقديم توزيعات الأرباح بالكامل للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر يتكون من 10 شركات مدرجة في أسواق الإمارات وهي: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، اتصالات، بنك أبوظبي الإسلامي، أرامكس، دانة غاز، إعمار مولز، ديار للتطوير، إشراق العقارية، سلامة.

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