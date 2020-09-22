500 مليون دولار صكوك لـ «الإمارات الإسلامي»

المصدر: (دبي- البيان)

نجح «الإمارات الإسلامي»، في استكمال إصداره للصكوك بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات، ضمن برنامجه لإصدار شهادات صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.

وسيتم إدراج الإصدار في بورصة ناسداك دبي، ويورونكست دبلن، وأظهر المستثمرون إقبالاً قوياً، أدى إلى وصول قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي مع معدل أرباح بنسبة 1.827%، وهو أقل معدل يحققه مصرف إماراتي في السنوات العشر الماضية.وتميزت قاعدة المستثمرين بتنوعها الكبير، حيث تم تخصيص 41% منهم في المنطقة و28% في آسيا، و17% في الولايات المتحدة الأمريكية، و14% في أوروبا.

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