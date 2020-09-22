تراجع أداء أسواق الأسهم بضغط أسهم العقار والبنوك

المصدر: دبي- عمرو عادل

تراجعت أسواق الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، مع ارتفاع ملحوظ بمستويات السيولة. وانخفض سوق دبي بنسبة 2.16% أو ما يعادل 50.23 نقطة، ليغلق دون مستوى 2300 نقطة عند 2270 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والسلع الاستهلاكية والاستثمار، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 8.4 نقاط أو ما يوازي 0.17% ليصل إلى 4955.26 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك.

وزادت السيولة الكلية من 568.5 مليون درهم أول من أمس إلى 699 مليون درهم، موزعة بواقع 361 مليوناً في دبي و338 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 505.61 ملايين سهم، موزعة بواقع 419.97 مليوناً في دبي و85.64 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8279 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 3.6% مع نزول أراتبك القابضة 4.94 % وداماك العقارية 4.06% وإعمار العقارية 3.33%. وهبط قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 2.74% مع تراجع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 2.96%. ونزل قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.9% .

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بنحو 54.74 مليون درهم، ليغلق عند 2.9 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة بقيمة 36.6 مليون درهم، ليغلق عند 0.290 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 29.1 مليون درهم، وتراجع بنسبة 2.77%، وأغلق عند 4.2 دراهم. وكان «تكافل- الإمارات» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.4% مغلقاً عند 1.43 درهم، فيما كان سهم «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.97%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مدفوعاً بانخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.4% مع هبوط «أبوظبي الأول» بنسبة 1.6% و«مصرف أبوظبي الإسلامي 2.16%، وانخفاض «أبوظبي التجاري 1.08%. كما هبط قطاع العقارات بنحو 1.9% مع تراجع الدار العقارية 1.9%. نزل قطاع الاتصالات بنحو 0.96%.

في المقابل، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.35% مع صعود «أبوظبي الوطنية للتأمين- أدنك» 3.9%، وارتفع «ميثاق» و«أكسا الهلال الأخضر» بنحو 2.89% و3.6% على التوالي، كما هبط قطاع الطاقة بنحو 2.35% بسبب خسائر سهم «طاقة» بنسبة 4.83% و«دانة غاز» 2.06%، ونزول «أدنوك للتوزيع» 1.16%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة 1.56 مليون درهم، ليغلق عند 11.40 درهماً، تلاه سهم «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 82.93 مليون درهم، مغلقاً عند 37.70 درهماً. وكان سهم «دواجن رأس الخيمة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.53% ليغلق عند 1.29 درهم، فيما كان سهم «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5% إلى 5 دراهم.

إفصاحات

★ قرر مجلس «شعاع كابيتال» دعوة الجمعية العمومية للمصادقة على تعيين كريستوفر وارد كعضو مجلس إدارة حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس 2021، ومناقشة إصدار سندات بقيمة 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالدرهم عبر طرح خاص وسيتم إدارة هذه السندات في سوق خارج الدولة.

★ أعلنت «تبريد» أن جمعيتها العمومية ستناقش قرار تفويض مجلس الإدارة لمدة 12 شهراً لإصدار صكوك أو سندات بقيمة إجمالية مليار دولار، وذلك خلال اجتماعها الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وسيكون الإصدار في شريحة واحدة أو عدة شرائح، ويتم عرضه على مستثمرين مؤهلين وليس للاكتتاب العام في الإمارات ولا يتم إدراجه في أي سوق مالي في الدولة.

★ وافق مجلس إدارة «الخزنة للتأمين»، على الخطة التصويبية المعدة بالتعاون مع شركة «غراند ثورنتون» لمعالجة الخسائر المتراكمة البالغة 393.71 مليون درهم.

★ أعلنت «غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية»، عن موافقة هيئة الأوراق المالية على تعديل اسمها إلى غلفا للاستثمارات العامة.

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