53.2 مليار درهم تداولات الأفراد في سوق دبي منذ بداية العام

المصدر: وام

سجلت تداولات الأفراد في سوق دبي المالي نشاطا كبيرا منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر سبتمبر الجاري حيث بلغت قيمتها 53.2 مليار درهم بيعاً وشراءً، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن السوق.

وتظهر ارقام السوق أن تداولات المستثمرين الافراد شكلت نحو 55% من اجمالي تداولات السوق منذ بداية العام الجاري البالغة 97 مليار درهم بيعا وشراء تقريبا فيما سجلت نسبة الـ 45% المتبقية لصالح الاستثمار المؤسسي.

ويعكس تفوق تداولات الافراد على المؤسسات مدى الجاذبية التي يتمتع بها سوق دبي المالي والتي تشجع هذه الفئة من المستثمرين سواء من داخل أو خارج الدولة للاستثمار سعيا وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد التي لا تتوافر في جميع أسواق المنطقة.

ويتضح من خلال الأرقام ارتفاع صافي استثمار الافراد في سوق دبي المالي الى 1.1 مليار درهم منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر سبتمبر الجاري وذلك في مؤشر يعكس ميل هذه الفئة نحو الاستثمار وليس المضاربة في السوق.

وجاء الارتفاع في صافي استثمار الافراد في السوق نتيجة عمليات شراء بقيمة 27.182 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 26.063 مليار درهم خلال فترة الرصد السابقة.

وعادة ما توصف استثمارات الافراد بأنها وقود أسواق المال في جميع الدول وذلك نظرا لدورها الكبير في إدامة النشاط في الأسواق.

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