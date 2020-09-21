مليارا درهم مكاسب الأسواق بدعم الأسهم «القيادية»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية نحو ملياري درهم في ختام جلسة أمس، معززة بمكاسب بعض الأسهم القيادية بقطاع العقار في دبي والبنوك في أبوظبي، وسط تباين بأداء المؤشرات الرئيسية مع صعود سوق أبوظبي بأكبر وتيرة يومية في شهر، فيما أغلق سوق دبي على شبه استقرار بعدما نجح في مقاومة عمليات جني أرباح استهدفت أسهم البنوك.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.79% أو ما يعادل 35.56 نقطة، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 20 أغسطس، ليغلق عند 4546.16 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والعقار، فيما أغلق سوق دبي محافظاً على مستوياته السابقة عند 2320.28 نقطة، بدعم صعود أسهم العقار والنقل في مقابل هبوط البنوك والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 568.5 مليون درهم موزعة بواقع 337.3 مليوناً في أبوظبي و231.2 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 351.2 مليون سهم منها، 272.2 مليوناً في دبي و79 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5980 صفقة.

سوق دبي

واستقر سوق دبي مع صعود قطاع العقار 0.34% بدعم مكاسب «إعمار للتطوير» 5.37% و«إعمار العقارية» 0.33%، بينما انخفض «أرابتك» 4.87% و«داماك» 0.72% و«إعمار مولز» 0.65% و«ديار» 0.34% و«الاتحاد العقارية» 0.33%، وزاد قطاع النقل 1.95% مع ارتفاع «أرامكس» 3.36% و«الخليج للملاحة» 1.68%، فيما استقر «العربية للطيران».

وانخفض قطاع البنوك 0.71% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.91% و«دبي الإسلامي» 0.69%، ونزل قطاع الاستثمار 0.51% بضغط انخفاض «شعاع» 1.31% و«دبي للاستثمار» 0.82%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.57%.

وهيمن «إعمار للتطوير» على النشاط، مستقطباً 30.8 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» بسيولة 21.67 مليون درهم، يليه «أرامكس» 21.3 مليوناً. وحقق «أمان» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.94%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.87%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.62% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.15% و«أبوظبي الإسلامي» 1.71%، كما زاد قطاع الاستثمار 0.1% مستمداً الدعم من صعود «الواحة كابيتال» 3.3%، فيما انخفض «إشراق» 1.02% و«العالمية القابضة» 0.21%، وزاد قطاع العقار 0.36% مع ارتفاع «الدار» 0.48%، فيما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.51%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.6% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الطاقة 0.16% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.58%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.14%، واستقر «طاقة» دون تغيير. وتزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 75.7 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 75.6 مليون درهم. وحقق «الجرافات البحرية الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 9.65%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.53%.

مستثمرون أجانب

مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 404.5 ملايين درهم، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع، بينما في أبوظبي اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 69.2 مليون درهم، بينما اتجه المواطنون نحو البيع.

إفصاح

★ يجتمع مجلس إدارة «دانة غاز» في 23 سبتمبر للنظر في سير عمليات الشركة في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، وخطط تمويل الشركة وتقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.

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