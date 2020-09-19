8.6 مليارات سيولة قياسية لأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16.5 مليار درهم، مدفوعاً بعمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم في قطاعات مختلفة يتقدمها العقار والبنوك والطاقة والتأمين.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.22% أو ما يعادل 50.35 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في شهر منذ 21 أغسطس الماضي، ليغلق عند 2320.87 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك 1.14% والعقار 1.66% والاستثمار 2.53% والنقل 4.41%.

وانخفض سوق أبوظبي طفيفاً بنسبة 0.19% أو ما يعادل 8.53 نقاط ليغلق عند 4510.6 نقاط بضغط رئيسي من هبوط أسهم البنوك 1.57%، فيما ارتفع قطاع العقار 0.52% والاتصالات 1.33% والاستثمار 1.48% والطاقة 3.13%.

وتخطت السيولة الأسبوعية حاجز 8.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.9 مليارات في أبوظبي شملت عملية طرح خاص لما يعادل 1.25 مليار سهم من أسهم «أدنوك للتوزيع» بيعت إلى مؤسسات استثمارية بقيمة 3.7 مليارات درهم، ونحو 2.7 مليار لسوق دبي شملت صفقة ضخمة على سهم «الإمارات دبي الوطني» في الدقائق الأخيرة من جلسة الخميس على عدد 81.2 مليون سهم بقيمة 893.37 مليون درهم.

أسهم عقارية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لــ «البيان الاقتصادي»، إن أداء الأسواق المحلية تباين الأسبوع الماضي، حيث حافظ سوق دبي على مكاسبه المحققة بدعم من ارتفاع الأسهم العقارية، لا سيما الأسهم التابعة لمجموعة إعمار العقارية بينما تراجع سوق أبوظبي، وذلك مع تراجع أسهم البنوك وخاصة سهم أبوظبي الأول.

وتوقع دياب استمرار الأداء الإيجابي للأسواق في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي إشارات تدل على انتهاء الاتجاه الإيجابي، لكن قد يكون هناك بعض التذبذبات بانتظار محفزات جديدة.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة التي أثرت على النتائج المالية لمعظم الشركات والبنوك في النصف الأول من العام الحالي، لكنْ هناك تفاؤل بأن النصف الثاني سيكون أفضل مع معاودة فتح الاقتصاد والمطارات والجهود المتواصلة من قبل الحكومة لتذليل جميع العقبات إلى جانب المبادرات والحزم التحفيزية الحكومية لمساعدة الشركات المتضررة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 4.41% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.75% و«إعمار للتطوير» 7.56% و«داماك» 7.33% و«إعمار مولز» 9.29% و«الاتحاد العقارية» 0.67% و«ديار» 1.37%، فيما انخفض «أرابتك» 0.67%، فيما زاد قطاع البنوك 1.14% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.23% و«الإمارات دبي الوطني» 2.8%.

ونما قطاع الاستثمار 2.53% على أثر صعود «سوق دبي المالي» 3.31% و«دبي للاستثمار» 2.52%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.58%. وصعد قطاع النقل 1.83% بدعم صعود «أرامكس» 3.2% و«الخليج للملاحة» 1.49%، بينما استقر «العربية للطيران» دون تغيير.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.3 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 212 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 100.9 مليون درهم. وحقق «الاثمار القابضة» أكبر وتيرة صعود بنحو 56.91% ثم «السلامة القابضة» 16.4%، يليه «إعمار مولز» 9.3%، فيما سجل «دار التكافل» أكبر وتيرة هبوط بنسبة 15.32%، ثم «بي اتش مباشر» 11.98%، يليه «أمان» 9.5%.

اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي بصافي 207 ملايين درهم، فيما مال المواطنون والخليجيون والعرب نحو التسييل. بينما في أبوظبي اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 74.4 مليون درهم، بينما مال المواطنون والخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 0.52% مع صعود «الدار» 0.49% و«رأس الخيمة العقارية» 1.02%، وزاد قطاع الاستثمار 1.48% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 2.05% و«إشراق للاستثمار» 2.34%، فيما انخفض «الواحة» 3.29%، ونما قطاع الاتصالات 1.33% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 3.13% بدعم من صعود «أدنوك للتوزيع» 6.77% و«طاقة» 4.32%، بينما انخفض «دانة غاز» 0.68%. بينما انخفض قطاع البنوك 1.57%، مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.28% و«أبوظبي الإسلامي» 2.15%.

بينما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.8%.تزعم «أدنوك للتوزيع» النشاط مستقطباً 3.97 مليارات درهم، يليه «أبوظبي الأول» 533.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 427.1 مليون درهم. وحقق «أكسا الخلال الأخضر للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 20.9%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 21.11%.

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