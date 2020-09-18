الأسهم تُحلّق بمكاسب أسبوعية 16.5 ملياراً

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16.5 مليار درهم مدفوعاً بعمليات شراء انتقائية استهدفت أسهماً في قطاعات مختلفة يتقدمها العقار والبنوك والطاقة والتأمين.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.22% أو ما يعادل 50.35 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في شهر منذ 21 أغسطس الماضي، ليغلق عند 2320.87 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك 1.14% والعقار 1.66% والاستثمار 2.53% والنقل 4.41%.

وانخفض سوق أبوظبي طفيفاً بنسبة 0.19% أو ما يعادل 8.53 نقاط ليغلق عند 4510.6 نقاط بضغط رئيسي من هبوط أسهم البنوك 1.57%، فيما ارتفع قطاع العقار 0.52% والاتصالات 1.33% والاستثمار 1.48% والطاقة 3.13%.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ «البيان الاقتصادي»، إن أداء الأسواق المحلية تباين الأسبوع الماضي، حيث حافظ سوق دبي على مكاسبه المحققة بدعم من ارتفاع الأسهم العقارية، لاسيما الأسهم التابعة لمجموعة «إعمار العقارية»، بينما تراجع سوق أبوظبي وذلك مع تراجع أسهم البنوك وخصوصاً سهم أبوظبي الأول.

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