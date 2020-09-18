15.7 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت الأسهم في المربع الأخضر، بختام تعاملات الأسبوع، بمكاسب سوقية ناهزت 15.7 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيس من الأسهم القيادية في البنوك والطاقة والاتصالات، وتخطت السيولة 2.3 مليار درهم، مدفوعة بتنفيذ صفقة ضخمة على سهم «الإمارات دبي الوطني».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.86%، توازي 19.74 نقطة، ليقفل عند 2320.87 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، بينما زاد سوق أبوظبي 0.12%، أو ما يعادل 5.27 نقاط، ليغلق عند 4510.6 نقاط، على إثر مكاسب الاتصالات والعقار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.36 مليار درهم، موزعة بواقع 1.45 مليار في دبي، و902.5 مليون في أبوظبي، وجرى تنفيذ صفقة على سهم «الإمارات دبي الوطني» في الدقائق الأخيرة من الجلسة،على 81.2 مليون سهم، بقيمة 893.37 مليون درهم.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع البنوك 1.22 %، مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.85 %، و«دبي الإسلامي» 0.93 %، ونما قطاع العقار 0.26 %، مع صعود «داماك» 2.77 %، و«إعمار للتطوير» 0.83 %، و«إعمار للتطوير»، وانخفض «ديار» 0.34 %، و«الاتحاد العقارية» 0.99 %، و«أرابتك» 1.16 %.

وزاد قطاع الاستثمار 1.09 %، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.67%، مقابل انخفاض «سوق دبي المالي» 0.11 %، و«شعاع» 1.01 %، وزاد قطاع النقل 1.35 %، مع ارتفاع «أرامكس» 2.38%، و«الخليج للملاحة» 0.63 %، فيما استقر «العربية للطيران».

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط، يليه «أمانات» 93.2 مليون درهم، و«إعمار العقارية» 49.69 مليون درهم. وحقق «الإثمار القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 12.6 %، فيما انخفض «دبي للمرطبات» 4.97 %.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق العاصمة، صعود قطاع الاتصالات 1.33 %، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة 2.58 %، مع ارتفاع «طاقة» 7.41 %، و«أدنوك للتوزيع» 3.27 %، فيما انخفض «دانة غاز»، وزاد قطاع العقار 0.5 %، مع ارتفاع «الدار» 0.49 %، و«رأس الخيمة العقارية» 0.76 %.

ونزل قطاع البنوك 0.65 %، مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.89%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.07 %، و«أبوظبي التجاري» 1.82 %. واستقر قطاع الاستثمار مع صعود «العالمية القابضة» 0.16 %. وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً 207.5 ملايين درهم،ثم «الدار» 135.37 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 116.7 مليون درهم. وتصدر «طاقة» الأسهم الرابحة، مع صعوده 7.41 %، فيما كان «إكسا الهلال الأخضر»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 5 %.

اتجه الأجانب والعرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 125.9 مليون درهم، فيما مال المواطنون نحو التسييل. بينما في أبوظبي، اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 230 مليون درهم، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

★ أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة التوصل إلى اتفاق تسوية مع أحد البنوك لقرض تبلغ قيمته حسب سجلات البنك 24.97 مليون دينار كويتي عدا الفوائد المستحقة بعد تاريخ 30 مايو 2019.

★ بحث مجلس إدارة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» في اجتماعه، تعيين طارق موسى خوري عضواً بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بديلاً عن المرحوم فضيلة الدكتور حسين حامد حسان، وأكد المجلس أنه ليس هناك أي جديد على الوضع المالي للشركة.

★ يجتمع مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي في 21 سبتمبر الجاري لمناقشة الخطة التصويبية.

تحذير من «كارفي»

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع جمهور المستثمرين في أسواق المال من التعامل مع شركة «كارفي ميدل ايست».

وقالت الهيئة، إن الشركة غير حاصلة على أي ترخيص منها، وبالتالي فإنها تحذر المستثمرين من التعامل معها في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي، بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين لا سيما بعد ما لاحظنا قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة.

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