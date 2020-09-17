"القابضة" تستحوذ على 22% من رأسمال "أرامكس"

المصدر: وام

أعلنت "القابضة" (‪ADQ‬)، إحدى كبريات الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع استحواذها على نسبة تبلغ حوالي 22% من حصة رأس المال المُصدر بشركة "أرامكس" المدرجة في سوق دبي المالي، إحدى الشركات العالمية بمجال حلول الخدمات اللوجستية والنقل ‬المتكاملة.

وقال مرتضى حسين، القائم بأعمال رئيس الإستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في "القابضة": "تحظى أرامكس بمكانة ريادية كمزوّد لحلول النقل والخدمات اللوجستية ومن شأن هذه الخطوة أن تكمل محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية و التي تضم كلا من موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

و أضاف أنه "على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه أرامكس لمواصلة تعزيز مكانتها الرائدة في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لأن تكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالميا ً".

وذكر أنه " في ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام، تحظى عمليات أرامكس في خدمات استلام وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو".. موضحا أنه تم الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم "أرامكس" عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.

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