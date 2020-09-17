5.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي خلال 5 جلسات

المصدر: وام

أنهى سوق دبي المالي تداولات اليوم على المربع الأخضر مواصلا بذلك مساره الصاعد للجلسة الخامسة على التوالي ضمن اسبوع من التعاملات وصفت بأنها الأفضل منذ عدة أشهر.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال هذا الأسبوع 5.8 مليار درهم وسط تداولات مكثفة تجاوزت قيمتها 2.66 مليار درهم منها نحو مليار درهم سجلت في جلسة الخميس على سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع سعره إلى مستوى 11 درهما.

ومع الأداء الإيجابي المتواصل للسوق نجح المؤشر العام خلال هذا الأسبوع في كسر حاجز فني جديد صاعدا إلى مستوى 2320 نقطة بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وكان واضحا منذ بداية جلسة اليوم الأخير من الأسبوع محافظة السوق على نشاطه بدعم من ارتفاع سيولة التداول التي بلغت ذروتها في النصف الثاني من عمر الجلسة وتركزت في غالبيتها على شريحة من أسهم قطاعات البنوك و العقار والتأمين التكافلي.

وأظهر الرصد الخاص بحركة الأسهم في جلسة اليوم استمرار صعود سهم اعمار للتطوير الذي وصل إلى مستوى 2.42 درهم إضافة إلى سهم ( داماك ) المغلق عند 96 فلسا.. فيما صعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.35 درهم.

وسجل سهم ( أرامكس ) نشاطا قويا بالغا مستوى 3.87 درهم و ( دبي للإستثمار) 1.22 درهم وبرز نجم سهم أمانات من بين أسهم التأمين التكافلي مرتفعا إلى 84 فلسا وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في جلسة الخميس 1.46 مليار درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 554 مليون سهم نفذت من خلال 6212 صفقة.

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