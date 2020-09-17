29.5 ملياراً تداولات أسهم 7 شركات بأبوظبي منذ بداية 2020

المصدر: أبوظبي- وام

بلغت قيمة الصفقات المبرمة على أسهم 7 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 29.5 مليار درهم، منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من شهر سبتمبر الحالي، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن السوق.

وتظهر الإحصاءات أن السيولة المتداولة على أسهم الشركات السبع تشكل 80% تقريباً من إجمالي سيولة التداول المسجلة على جميع أسهم الشركات المدرجة في السوق، والتي بلغت قيمتها 37 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ويتصدر بنك أبوظبي الوطني قائمة الأكثر نشاطاً في سوق العاصمة، حيث بلغت قيمة التداولات على أسهمه 7.453 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية النصف الأول من سبتمبر، فيما جاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع في المركز الثاني بتداولات قيمتها 5.242 مليارات درهم ونحو 5.217 مليارات درهم على أسهم شركة الدار العقارية.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم مجموعة اتصالات 4.236 مليارات درهم، وعلى أسهم بنك أبوظبي التجاري 4 مليارات درهم. واستقطبت أسهم الشركة العالمية القابضة تداولات بقيمة 3.31 مليارات درهم، في حين بلغت على سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.42 مليار درهم.

وقال وائل أبو محيسن الخبير في الأسواق المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن تركز غالبية سيولة التداولات على هذه الشريحة من الأسهم هو نتيجة كونها الأكثر جاذبية للمستثمرين سواء من حيث نسبة العوائد السنوية، التي تمنحها للمساهمين أو سهولة الدخول والخروج السريع منها لمن يتاجرون في السوق على المدى القصير.

وأضاف: إن توافر هذه المميزات يجعلها باستمرار محط أنظار المحافظ والصناديق المحلية والأجنبية، ما يعزز من مستوى دوران أسهمها خلال جلسات التداول، وذلك بعكس بعض الأسهم، التي لا يوجد عليها إقبال، وبالتالي لا يتم الاستثمار فيها إلا من قبل المستثمرين على المدى الطويل.

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