سوق دبي يواصل مساره الصاعد ويرفع مكاسبه إلى 2.3 مليار درهم في جلستين

المصدر: وام

ارتفعت وتيرة التحسن في سوق دبي المالي الذي حافظ على مساره الصاعد للجلسة الثالثة على التوالي بعد ضخ المزيد من السيولة في السوق من قبل المحافظ الاستثمارية والأفراد، الأمر الذي عزز مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 810 ملايين درهم رافعة بذلك من ربحيتها الى 2.3 مليار درهم خلال جلستين.

وكما كان متوقعا فقد نجح المؤشر العام للسوق بتخطي حاجز 2301 نقطة بزيادة نسبتها 0.35% مقارنة مع اليوم السابق.

ومع تخطي المؤشر لهذا المستوى المهم فقد اكتسب قوة إضافية ستمكنه من مواصلة صعوده وكسر حواجز جديدة في حال استمرار زيادة حجم السيولة المتداولة وذلك وفقا لمعيطات التحليل الفني.

وشهدت الصفقات المتداولة في جلسة اليوم قبل الأخير من الأسبوع ارتفاعا في قيمتها، بالغة 356 مليون درهم مقارنة مع نحو 300 مليون في الجلسة السابقة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 296 مليون سهم نفذت من خلال 5688 صفقة.

وواصلت اسهم مجموعة اعمار قيادة النشاط في السوق حيث ارتفع سهم اعمار العقارية الى 2.99 درهم ممهدا بذلك لكسر حاجز 3 دراهم بسهولة ،كما صعد سهم اعمار للتطوير الى 2.40 درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم اعمار مولز الى 1.53 درهم.

وسجلت شريحة من أسهم التأمين التكافلي المزيد من المكاسب بقيادة شركة أمان الذي ارتفع سهمها الى 83 فلسا بالإضافة الى سهم شركة سلامة المغلق عند 81 فلسا.

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