29.5 مليار درهم تداولات أسهم 7 شركات في أبوظبي منذ بداية 2020

المصدر: وام

بلغت قيمة الصفقات المبرمة على اسهم 7 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 29.5 مليار درهم منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من شهر سبتمبر الحالي وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن السوق.

وتظهر الاحصائيات أن السيولة المتداولة على اسهم الشركات السبع تشكل 80% تقريبا من اجمالي سيولة التداول المسجلة على جميع اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي بلغت قيمتها 37 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ويتصدر بنك أبوظبي الوطني قائمة الأكثر نشاطا في سوق العاصمة حيث بلغت قيمة التداولات على أسهمه 7.453 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول من سبتمبر، فيما جاءت شركة بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع في المركز الثاني بتداولات قيمتها 5.242 مليار درهم ونحو 5.217 مليار درهم على اسهم شركة الدار العقارية.

أما مجموعة اتصالات فقد بلغت قيمة التداولات على أسهمها 4.236 مليارات درهم و4 مليارات درهم على أسهم بنك أبوظبي التجاري واستقطبت اسهم الشركة العالمية القابضة تداولات بقيمة 3.318 مليارات درهم في حين بلغت على سهم مصرف ابوظبي الإسلامي 2.425 مليار درهم.

وقال وائل أبو محيسن الخبير في الأسواق المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن تركز غالبية سيولة التداولات على هذه الشريحة من الأسهم هو نتيجة كونها الأكثر جاذبية للمستثمرين سواء من حيث نسبة العوائد السنوية التي تمنحها للمساهمين أو سهولة الدخول والخروج السريع منها لمن يتاجرون في السوق على المدى القصير.

وأضاف إن توافر هذه المميزات يجعلها باستمرار محط انظار المحافظ والصناديق المحلية والأجنبية مما يعزز من مستوى دوران أسهمها خلال جلسات التداول وذلك بعكس بعض الأسهم التي لا يوجد عليها اقبال وبالتالي لا يتم الاستثمار فيها إلا من قبل المستثمرين على المدى الطويل.

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