اهتمام في المنطقة بالاستثمار المستدام

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن أمس بنك «يو بي إس» إدارة الثروات والاستثمار المستدام، أن الاستثمارات المستدامة تشكل اليوم الحل الأمثل لعملاء المصرفية الخاصة الذين يستثمرون على مستوى العالم.

ويعدّ يو بي إس، الذي يتولى إدارة 1488 مليار دولار من الأصول المستدامة الأساسية، أول مؤسسة مالية عالمية تقدم هذه التوصية.

وقال علي جانودي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى يو بي إس لإدارة الثروات العالمية: «أعرب العملاء في منطقة الشرق الأوسط عن اهتمامهم المتزايد بالاستثمار المستدام، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية يو بي إس، ونعتقد أن هذه الخطوة الأخيرة يمكن أن تخلق فرصاً جديدة للمستثمرين في منطقتنا».

ويعتقد يو بي إس أن المحفظة المستدامة بنسبة 100 ٪ يمكن أن تحقق عوائد مماثلة أو أعلى مقارنة بعوائد المحافظ الاستثمارية التقليدية، فضلاً عن التنويع الممتاز الذي توفره للعملاء الذين يقومون بالاستثمار دولياً. وحتى الآن، كان أداء المؤشرات المستدامة الرئيسية أفضل من نظيراتها التقليدية.

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