«المضاعفة» تستحوذ على حصّة في «ييلدمو»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «المضاعفة للاستشارات التسويقية» التابعة والمملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها أبوظبي، استحواذها على حصة في المنصة الرقمية «ييلدمو»، إحدى أسرع الشركات نمواً المتخصصة في مجال الدعاية الرقمية وتحليلات اهتمامات العملاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي شركة «المضاعفة للاستشارات التسويقية»، المملوكة بالكامل من قبل الشركة العالمية القابضة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى استكشاف آفاق أوسع من فرص النمو عبر إبرام الشراكات الدولية وضخ استثمارات رئيسية.

وسيفتح هذا الاستثمار في «ييلدمو» ومقرها نيويورك آفاقاً أوسع من التعاون المشترك لتوسيع نطاق محفظة خدمات «المضاعفة للاستشارات التسويقية» والتي تشمل تطوير العلامات التجارية والاستراتيجيات التسويقية والدعاية وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي والأبحاث المتعلقة بالأسواق.

ونجحت «ييلدمو» بدعم من مستثمرين آخرين من بينهم «جوجل فنتشورز» و«يونيون سكواير فنتشورز»، في تطوير منصة دعائية متوفرة عبر الهواتف الذكية قادرة على توثيق بيانات ثاقبة، والتي يتم دمجها لاحقاً مع إمكانات تكنولوجيا التعلم الآلي لتوفير تجربة دعائية متميزة للمستهلكين مع تحقيق عوائد مرتفعة على استثمارات العملاء.

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