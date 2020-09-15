"إنفستكورب" تطلق منصة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالصين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها أطلقت منصة جديدة مخصصة للاستثمار في شركات الرعاية الصحية الصينية العالية الجودة.

وفي هذا الإطار، استحوذت إنفستكورب على حصص ملكية أقلية في مجموعة "لو داوبيه" الطبية و WeDoctor.

ولم يتم الكشف عن بنود الصفقتين.

وستعمل المنصة الجديدة على تطوير استراتيجية إنفستكورب للنمو في آسيا، وترمي إلى إنشاء محفظة عالية التنظيم من الحصص الأولية والثانوية في شركات الرعاية الصحية الصينية الرائدة في القطاع والتي ظلت صامدة خلال الوباء ومن المتوقع أن تحقق نمواً متسارعاً في عالم ما بعد الوباء.

تأسست مجموعة "لو داوبيه" الطبية عام 2001 من قبل الاختصاصي في أمراض الدم الدكتور لو داوبيه، وأصبحت اليوم رائدة في مجال أمراض الدم في الصين وفي زراعة نخاع العظام.

وتدير المجموعة أربعة مستشفيات في بكين وشنغهاي، وهي الآن أكبر مجموعة لزرع النخاع العظمي لعلاج سرطان الدم في العالم.

أما WeDoctor فهي شركة خدمات رعاية صحية عبر الإنترنت، أسسها عام 2010 خبير الذكاء الاصطناعي جيري لياو. ولدى الشركة أكثر من 240 مليون مستخدم مسجلين يلجأون إلى خدمات حجز المواعيد والوصفات الطبية والتشخيص عبر الإنترنت.

وتتولى الشركة بناء وتملك وتشغيل واحدة من أكبر منصات البنى التحتية للرعاية الصحية الرقمية في الصين من خلال ربط المستشفيات والأطباء بالمرضى والصيدليات وبرامج التأمين والخدمات المالية.

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