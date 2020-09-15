سوق دبي المالي يتمسك بالأخضر لليوم الثاني ويربح 1.5 مليار درهم

المصدر: وام

واصل سوق دبي المالي مسيرته الخضراء لليوم الثاني على التوالي بدعم من النشاط الذي شهدته مجموعة من شركات اعمار العاملة في قطاعات العقار والتطوير والضيافة وسط تحسن حجم السيولة المتداولة .

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 1.5 مليار درهم في ختام التعاملات .

ومع تواصل التحسن اغلق المؤشر للسوق عند مستوى 2293 نقطة بزيادة نسبتها 0.47% مقارنة مع اليوم السابق ،الأمر الذي يعني وفق معطيات التحليل الفني أنه بات مشرفا على تجاوز حاجز 2300 نقطة مجددا .

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات سيطرة التذبذب على حركة السوق خلال النصف الأول من عمر الجلسة لكنه نجح في النصف الثاني من التماسك والاغلاق على المربع الأخضر بعد ارتفاع وتيرة سيولة التداول على شريحة من الأسهم القيادية .

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوق 300 مليون درهم تقريبا فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 341 مليون سهم نفذت من خلال 5286 صفقة.

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