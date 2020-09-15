صفقة أدنوك ترفع سيولة الأسواق إلى 4.3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أغلقت الأسهم المحلية في المربع الأخضر بختام جلسة أمس مع سيولة تخطت 4.3 مليارات درهم مع إتمام عملية طرح خاص لما يعادل 1.25 مليار سهم من أسهم «أدنوك للتوزيع» بيعت لمؤسسات استثمارية بقيمة 3.7 مليارات درهم.

وصعد سوق دبي بنحو 0.35% عند 2282.38 نقطة مع صعود أسهم العقار والاستثمار والنقل بينما تراجع البنوك، فيما صعد سوق أبوظبي 0.11% إلى 4515.11 نقطة مع ارتفاع أسهم الطاقة والعقار والاستثمار، مقابل هبوط البنوك والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 4.34 مليارات درهم موزعة بواقع 298.5 مليوناً في دبي، و4.04 مليارات في أبوظبي. وجرى تداول 1.65 مليار سهم منها 316.7 مليوناً في دبي، و1.339 مليار في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6696 صفقة. وشملت السيولة تنفيذ صفقة كبيرة على «أدنوك للتوزيع» لنحو 1.25 مليار سهم بقيمة 3.687 مليارات درهم من خلال 20 عملية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.41% مع نمو «داماك» 6.51% و«إعمار مولز» 1.42% و«الاتحاد العقارية» 1.35% و«أرابتك» 1.33%، و«ديار» 1.03% و«إعمار العقارية» 0.69% و«إعمار للتطوير» 0.45%، وزاد قطاع الاستثمار 0.11% مع ارتفاع «سوق دبي» 0.71%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وانخفض «شعاع» 1.13%.

ونما قطاع النقل 0.12% مع ارتفاع «أرامكس» 0.27%، فيما استقر «العربية للطيران» وانخفض «الخليج للملاحة» 0.83%، ونزل قطاع البنوك 0.18% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.46%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير. وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 88.4 مليون درهم، يليه «الاتحاد العقارية» 32.56 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 29.2 مليون درهم. وحقق «داماك» أكبر نسبة صعود بنحو 6.51%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.72%.

سوق أبوظبي

عزز نمو سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 0.87% مع صعود «الدار» 0.98%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.76%، وزاد قطاع الطاقة 2.35% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 5.54% لأعلى مستوياته منذ الإدراج، وزاد «دانة غاز» 0.83%، فيما استقر «طاقة»، وارتفع قطاع الاستثمار 0.1%.

وانخفض قطاع البنوك 0.04% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 0.18% و«أبوظبي الإسلامي» 0.24%، فيما استقر «أبوظبي الأول»، ونزل قطاع الاتصالات 0.12%.

وهيمن على النشاط «أدنوك للتوزيع»، يليه «أبوظبي الأول» مستقطباً 101.3 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 82.68 مليون درهم، يليه «الدار» 52.37 مليون درهم. وحقق «أدنوك» أكبر وتيرة صعود يليه «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 2.15%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.68%.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في 29 سبتمبر الجاري للاطلاع على خطاب الرئيس التنفيذي لفندق شاطئ الراحة، ورغبتهم في تمديد عقد الإدارة مع المؤسسة لمدة عام آخر حتى 31 ديسمبر، والاطلاع على تقرير مكتب كافيندش وماكسويل الخاص بتقييم فندق ومنتجع دانات العين، والنظر في إنشاء تأمين إلكتروني للمؤسسة بسبب تحول كل الخدمات المصرفية إلى الخدمة عبر الإنترنت.

* قام كل من بنك البحرين والكويت والإثمار القابضة بالتوقيع على مذكرة تفاهم لاحتمال استحواذ الأول على عمليات الثاني في البحرين، بالإضافة إلى بعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال.

* تكبدت شركة «يونيكاي» للأغذية خسائر متراكمة بحو 21.3 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري ما يعادل 65.8% من رأسمالها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز