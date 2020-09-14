سيولة تداولات أسواق المال الإماراتية تقفز إلى 4.35 مليار درهم

المصدر: وام

قفزت قيمة التداولات في أسواق المال الإماراتية إلى نحو 4.35 مليار درهم وذلك بدعم من صفقة الإصدار الخاص الذي أصدرته شركة ادنوك للتوزيع والتي وصلت قيمتها الى 3.687 مليار درهم تقريبا وتم ابرامها اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأنعكس ابرام صفقة ادنوك للتوزيع على سهم الشركة الذي قفز الى مستوى 3.43 درهم بزيادة نسبتها 5.5 % تقريبا مقارنة مع اليوم السابق .

كما سيطرت الإيجابية على تعاملات الأسواق بشكل عام وسط ارتفاع وتيرة التداول مجددا على شريحة من الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاع البنوك والعقار.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 0.35% مغلقا عند مستوى 2282 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4515 نقطة بزيادة نسبتها0.11% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق العاصمة سهم شركة الدار العقارية المغلق عند 2.06 درهم بالإضافة الى سهم دانة غاز المرتفع الى 76 فلسا.. فيما اكتفى سهم بنك أبوظبي الأول بالإغلاق عند نفس سعره السابق.

وعاد سهم اعمار المرتفع الى 2.91 درهم لقيادة النشاط في سوق دبي المالي الذي شهد تحسنا في حجم السيولة المتداولة.. وصعد سهم داماك الى مستوى 96 فلسا فيما بلغ سهم ارابتك حاجز 68 فلسا وسهم الاتحاد العقارية 30 فلسا.

وكان عدد الأسهم المتداولة ارتفع بدعم من صفقة ادنوك للتوزيع الى نحو 1.655 مليار سهم نفذت من خلال 6696 صفقة.

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