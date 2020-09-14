تباين إغلاقات الأسواق مع ترقّب محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع بقائها ضمن مستويات إيجابية بدعم رئيس من بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار، مقابل عمليات جني أرباح منطقية استهدفت أسهماً أخرى في القطاعات ذاتها، فيما انخفضت السيولة دون 550 مليوناً مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لمحفزات جديدة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.17% إلى 2274.38 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والنقل مقابل هبوط العقار، فيما نزل سوق أبوظبي 0.2% عند 4510.07 نقاط بضغط هبوط البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 538.9 مليون درهم موزعة بواقع 244.2 مليوناً في دبي و294.7 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول 414.59 مليون سهم منها 334.6 مليوناً في دبي و79.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5863 صفقة. واستحوذت 5 أسهم على 50% من السيولة الإجمالية أو ما يعادل 269.5 مليون درهم وهي: «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار» و«سلامة» و«أرابتك».

سوق دبي

وعزز ارتفاع سوق دبي نمو قطاع البنوك 0.55% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.4%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.23%، وزاد قطاع الاستثمار 0.07% بفضل نمو «شعاع» 1.88%.

وزاد قطاع النقل 0.07% بينما انخفض قطاع العقار 0.29% مع هبوط «الاتحاد العقارية» 1% و«إعمار العقارية» 0.69% و«إعمار للتطوير» 0.44% و«ديار» 0.34%، فيما ارتفع «إعمار مولز» و«داماك» و«أرابتك» 0.71% و0.67% و0.17% على التوالي.

وهيمن «سلامة» على النشاط بنحو 35.2 مليون درهم، يليه «أرابتك» 31.8 مليون درهم، ثم «جي اف اتش» 27.95 مليون درهم. وحقق «العربية الاسكندنافية للتأمين» أكبر ارتفاع 8.11%، فيما كان «صناعات» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.91%.

سوق أبوظبي

وضغط علي سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.16%، ونزل قطاع الاتصالات 0.24%.وانخفض قطاع الاستثمار 0.1% مع هبوط «إشراق» 2.6%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.43%، واستقر «العالمية القابضة»، ونزل قطاع العقار 0.85%، وانخفض قطاع الطاقة 0.07%.

وهيمن «العالمية القابضة» على السيولة بنحو 74.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 68.5 مليونا. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 5.56%، فيما كان «منازل» الأكثر انخفاضاً بنحو 2.78%.

أجانب

مال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 17.3 مليون درهم، فيما اتجه الأجانب والمواطنون نحو التسييل. واتجهت المؤسسات نحو البيع بصافي 276.9 مليون درهم ومال الأفراد نحو الشراء. بينما في أبوظبي اتجه الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 33.6 مليون درهم، ومال الأجانب والعرب نحو التسييل.

إفصاحات

★ أعلنت «الرمز كوربوريشن» تعيين كريم شعيب رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من مطلع أكتوبر.

★ قررت شركة «جي اف اتش» توفير خيار مشاركة المساهمين عبر وسائل الاتصال المرئي في اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في 23 سبتمبر. ونظراً لتعذر تطبيق الاقتراع السري إلكترونياً فسيتاح فقط للمساهمين المشاركين من خلال الحضور الشخصي المشاركة في التصويت على البند السادس المتعلق بانتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة 3 سنوات مقبلة.

★ أوضحت شركة «دار التكافل» أنها ليس لديها أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها سواء كانت أخباراً تشغيلية أو فنية كانت سبباً في صعود السهم أخيراً، غير ما أعلن بوقت سابق حول توزيع الأرباح وجاء بإعلان نتائج الجمعية العمومية. وانتخب مجلس إدارة الشركة مطر العامري رئيساً لمجلس الإدارة واحتفظ شهاب لطفي بمنصب نائب الرئيس.

★ أوضحت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» عدم وجود أية معلومات جوهرية أو أخبار جديدة سواء على المستوى التشغيلي أو الفني المتعلقة بعمليات الشركة سوى الأمور الاعتيادية، ولا يوجد أي معلومات من شأنها أن تؤثر على ارتفاع السهم.

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