أبوظبي تدرج سندات عالمية بقيمة 5 مليارات دولار في البورصة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأحد، عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.

وأضاف السوق في بيان، أن السندات التي تم إدراجها تتضمن ثلاث فئات وفق أحكام التسعيرة المرفقة، وهي سندات بقيمة ملياري دولار، بفائدة ثابتة 0.75% تستحق عام 2023، بالإضافة إلى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بفائدة ثابتة 1.7% تستحق عام 2031، إلى جانب سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بفائدة ثابتة 2.7% تستحق عام 2070.

وأشار السوق، إلى أنه يجب على جميع إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار كل ضمن مجال اختصاصه.

وأضاف أنه سيتم تعميم هذا القرار على الهيئة وجميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق اعتباراً من تاريخ صدوره.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز