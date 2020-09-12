مذكرة تفاهم بين "مركز دبي المالي العالمي" و"دبي للمستقبل" لدفع مستقبل القطاع المالي في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دفع الابتكار على مستوى إمارة دبي وإشراك مجتمع التكنولوجيا المالية من خلال فرص التوسّع والتدريب.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع الرؤية والمستهدفات الاستراتيجية لكلا الجانبين في وضع وإلهام وتطوير مستقبل دبي، وذلك انطلاقاً من قطاع الخدمات المالية الذي يعتبر ثالث أكبر نشاط اقتصادي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، مع توقعات بتواصل النمو خلال السنوات القليلة المقبلة. كما يعتبر مركز دبي المالي العالمي جزءاً أساسياً من حي دبي للمستقبل الذي يعد أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة.

وسيتعاون الجانبان من خلال المذكرة على برنامج موحّد لتسريع التكنولوجيا، والذي سيعمل على تحديد ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي لوضعها على مسار نمو قوي، بما ينسجم مع المساعي الرامية لتحقيق رؤية مبادرة "دبي 10X" التي تهدف إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات من خلال تبني التكنولوجيا المبتكرة.

من جانبها، ستعمل مؤسسة دبي للمستقبل على الترويج ودعم "رخصة الابتكار" الجديدة التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي وذلك للشركاء والمشاركين في البرنامج، بما يؤكد على التزام المؤسسة بالعمل مع المركز المالي لدفع مستقبل القطاع المالي.

وتحدد مذكرة التفاهم مجموعة من الخطط لتقديم وتطوير عدد من الدورات وبرامج التدريب الفني ضمن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، من بينها دورات للترميز مثل تطوير المواقع الإلكترونية الشاملة، والتي ستدعم مبادرة "مليون مبرمج عربي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2017. كما سيعمل الجانبان على التعاون في برامج البحث والتطوير مع عدد من المؤسسات والمعاهد البحثية والتقنية الرائدة.

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نركّز في المركز المالي على تحقيق المستقبل انطلاقاً من مكانته الريادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. إننا نلتزم بدفع النمو ضمن القطاع المالي من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا والتدريب، لذا فإن الاستثمار في مبادرات تطوير الكوادر البشرية مع مؤسسة دبي للمستقبل أمراً هاماً وهو ما يؤكد على التزامنا في جعل دبي مدينة المستقبل بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية في هذا الإطار. إذ سنعمل على ضمان مواصلة ازدهار دبي ودعم عملية تسريع مسيرة التطور، ونتطلع لتوحيد الجهود لدفع مستقبل القطاع المالي."

من جانبه، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "نثق بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي سيكون لها مخرجات إيجابية ستترك أثراً كبيراً على الأطراف المعنية والمنطقة بشكل عام والنمو الاقتصادي، إذ نسعى من خلال التعاون مع المركز المالي إلى تسريع فرص الأعمال في المنطقة وجذب الشركات الناشئة والكوادر المؤهلة، إلى جانب توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز وتطوير قطاع مالي حيوي ومرن، فضلاً عن توفير الآليات الصحيحة والمهارات اللازمة لتمكين أجيال مستعدة للمستقبل. وتعد هذه الشراكة دليلاً على رؤيتنا المشتركة والتزامنا بترسيخ سمعة اقتصاد دبي المبني على المعرفة وعلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في دفع قطاعها المالي على المستوى العالمي."

ويشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يعد موطناً لأكبر منظومة متكاملة لقطاع التكنولوجيا المالية ويواصل تطوير وتنويع الخدمات المالية، حيث يساهم التركيز المتواصل على الابتكار ضمن مجال الخدمات المالية في تحقيق مستهدفات نمو دبي. إذ يعد المركز المالي اليوم موطناً لأكثر من 200 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية مواصلاً معدل النمو خلال العامين 2018 و2019، ويواصل العمل مع مختلف الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة لمواصلة مكانته الرائدة بوصفه المركز الرائد لقطاع التكنولوجيا المالية. كما يوفر المركز المالي إطار العمل التنظيمي والنظام القضائي المستقل، والتبادل المالي العالمي، وإمكانية الحصول على التمويل، والتي يرفدها مجتمع أعمال مزدهر ومجموعة متنوعة من المواهب العالمية المتمرسة.

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