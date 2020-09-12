الأسواق تقاوم جني الأرباح ومكاسب قياسية لأسهم التأمين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي أمام عمليات جني أرباح منطقية ومستحقة بعد سلسلة مكاسب طويلة، لتبقى عند مستويات إيجابية، مع محافظة المؤشرات الرئيسية على نقاط دعم مهمة، تؤهلها لتحقيق اختراقات فنية جديدة في الفترة المقبلة، مع ترقب ظهور محفزات جديدة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.53% أو ما يعادل 12.18 نقطة ليغلق عند 2270.52 نقطة مسجلاً أول تراجع بعد صعود 5 أسابيع متتالية مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والاتصالات والخدمات، مقابل صعود البنوك والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.73% توازي 33 نقطة ليقفل عند 4519.13 نقطة، مع نزول أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار مقابل ارتفاع الطاقة والتأمين.

وخطفت أسهم التأمين الأنظار مع تحقيقها مكاسب قياسية وتداولات نشطة في ظل إقبال المستثمرين على اقتناصها، إذ صعد «دار التكافل» 48.7% و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 68.6% و«أمان» 46.7% و«ميثاق للتأمين التكافلي» 13.44% «سلامة» 9.56%.

واستقطبت الأسهم خلال الأسبوع سيولة بنحو 3.07 مليارات درهم موزعة بواقع 1.74 مليار في أبوظبي و1.32 مليار في دبي، وجرى التداول على 2.47 مليار سهم منها 498.17 مليوناً في أبوظبي و1.97 مليار في دبي، من خلال تنفيذ 35.4 ألف صفقة.

منطقة إيجابية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق شهدت بعض عمليات جني الأرباح المحدودة بعد الصعود المسجل في الأسابيع الماضية، لكنها لا تزال تتحرك ضمن المنطقة الإيجابية.

وأوضح أن هناك تحسناً كبيراً لمعنويات المستثمرين في ظل الجهود المبذولة لتخطي أزمة «كوفيد-19» وما نتج عنها من تداعيات على جميع الاقتصادات.

موضحاً أن هناك تفاؤلاً حذراً على مستوى العالم بعد معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية والمطارات والدوائر، وفقاً لإجراءات وتدابير وقائية صارمة، لكن قد تشكل زيادة أعداد الإصابات بالفيروس في بعض المناطق بالعالم أخيراً عائقاً أمام تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشرات العالمية وبالأخص الأمريكية في الجلسات الماضية مع هبوط أسعار النفط، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الطلب العالمي لا يزال أقل من التوقعات.

وأضاف رائد دياب: «قد نلاحظ بعض التذبذبات في الفترة المقبلة بانتظار المزيد من التطورات الخاصة بفيروس كوفيد-19 وأسعار النفط، فيما سيكون هناك ترقب لنتائج الشركات والبنوك المدرجة للربع الثالث والتي نعتقد أنها ستكون إيجابية».

سوق دبي

تأثر سوق دبي بانخفاض قطاع العقار 2.19% مع هبوط «أرابتك» 13.8% و«ديار» 4.5% و«إعمار العقارية» 2.6% و«إعمار مولز» 2.1% و«الاتحاد العقارية» 0.99% و«إعمار للتطوير» 0.88%، ونزل قطاع الاستثمار 1.69% مع انخفاض «سوق دبي» 1.97% و«دبي للاستثمار» 1.65% و«شعاع» 1%.

بينما ارتفع قطاع البنوك 0.16% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.4%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.92%، وزاد قطاع النقل 1.86% بعد ارتفاع «أرامكس» 4.45%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 5.05% و«العربية للطيران» 0.86%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً 194.9 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 157.7 مليون درهم، ثم «سلامة» 126.8 مليون درهم، يتبعه «دبي الإسلامي» 110.6 ملايين درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 48.7% يليه «أمان» 46.7% ثم «المدينة للتمويل» 21.4%، فيما كان «بي اتش بي مباشر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17.9% يليه «أرابتك» 13.8%.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 0.79% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.21% و«أبوظبي التجاري» 1.26%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 2.95%، ونزل قطاع الاتصالات 0.84% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط قطاع العقار 1.82% مع انخفاض «الدار» 1.9% و«رأس الخيمة العقارية» 0.51%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.26% مع هبوط «الواحة كابيتال» 2.28% و«إشراق للاستثمار» 1.28%، فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.05%، بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.22% مع نمو «أدنوك للتوزيع» 8%، فيما انخفض «طاقة» 6.08% و«دانة غاز» 2.4%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 400.8 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 397 مليون درهم، ثم «الدار» 351 مليون درهم. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 68.6% يليه «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 14.2%، ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» 13.44%، فيما كان «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً 9.5% يليه «سوداتل» 7.8% و«طاقة» 6%.

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