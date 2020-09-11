الأسهم تحافظ على مستويات جيدة وتترقب محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حافظت الأسهم على مستويات فنية جيدة في ختام تداولات أمس مع تباين مؤشراتها الرئيسية إذ انخفض سوق دبي طفيفاً بضغط من أسهم البنوك إلى جانب «إعمار»، فيما صعد سوق أبوظبي مستمداً الدعم من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات والطاقة.

وصعد سوق أبوظبي 0.23% إلى 4519.14 نقطة مع ارتفاع البنوك والاتصالات والطاقة، مقابل هبوط الاستثمار والعقار، فيما نزل سوق دبي 0.14% عند 2270.52 نقطة مع هبوط العقار والبنوك مقابل ارتفاع النقل والاستثمار.

واستقطبت الأسهم السيولة بنحو 648.2 مليون درهم، موزعة بواقع 284.14 مليون في دبي و364.1 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 502.08 مليون سهم منها 408.8 ملايين في دبي و93.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7271 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.12% مع هبوط «أرابتك» 2.6% و«إعمار مولز» 0.71% و«إعمار العقارية» 0.68% و«ديار» 0.68%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 4.18% و«داماك» 2.04% و«إعمار للتطوير» 0.9%، ونزل قطاع البنوك 0.3% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.69%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير

وارتفع قطاع الاستثمار 0.73% مع نمو «شعاع» 2.67% و«دبي للاستثمار» 0.85%، فيما استقر «سوق دبي» دون تغيير، وزاد قطاع النقل 0.15% مع ارتفاع «أرامكس» 0.27%، فيما استقر «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» دون تغيير.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط جاذباً 40.8 مليون درهم، يليه «سلامة» 39.7 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 38.2 مليون درهم. وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 14.89%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنحو 5%.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.25% على أثر ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.48% و«أبوظبي الأول» 0.35%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.36%، ونما قطاع الاتصالات 0.48% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع الطاقة 1.25% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.52% و«دانة غاز» 0.83%، فيم استقر «طاقة».

بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.38% مع هبوط «الواحة كابيتال» 3.98% و«العالمية القابضة» 0.11%، فيما زاد «إشراق» 2.67%، ونزل قطاع العقار 0.41% بضغط هبوط «الدار» 0.48%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.77%.

تزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 97.5 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 95 مليون درهم، ثم «الدار» 74.79 مليون درهم، وسجل «تكافل» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14%، فيما كان «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

نشاط التأمين

تواصل النشاط على أسهم التأمين للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع «أمان» 14.89% و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 14% و«دار التكافل» 11.78% و«ميثاق» 6.76% و«سلامة» 4.42%.

الأسهم تحافظ على مستويات جيدة وتترقب محفزات جديدة

إفصاحات

› انتخب مجلس إدارة «الفردوس القابضة» الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، رئيساً للمجلس بعد إجراء التصويت السري بين الأعضاء، كما انتخب الشيخ خليفة خالد بن زايد كنائب لرئيس المجلس، فيما قلصت الشركة خسائرها في الربع الأول إلى 662.7 ألف درهم، مقابل خسائر بنحو 1.38 مليون درهم.

› تعقد شركة «العالمية القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 28 سبتمبر الجاري للنظر في تعديل صياغة بعض النصوص المتعلقة بأغراض الشركة بحيث يتولى إدارتها مجلس إدارة من 5 أعضاء، وجواز الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية عن طريق الرسائل النصية الهاتفية أو البريد الالكتروني.

› أكدت «الخليج للملاحة» التزامها التام بإجراء تحقيق كامل في حادث السفينة «جلف لايف ستوك 1»، معربة عن أملها في أن يتمكن الناجون من تقديم مزيد من المعلومات حول الأحداث التي وقعت يوم الحادثة.

› عينت «منازل العقارية» ممدوح فتحي إسماعيل كرئيس تنفيذي بديلا عن يعقوب الدوسري.

› أعلنت شركة «أجيليتي» حصولها على موافقة هيئة أسواق المال لتحديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 % من أسهمها لمدة 6 أشهر، متوقعة أن استثمارها المتوقع في مشروعها بمدينة صباح الأحمد السكنية يبلغ 104 ملايين دينار.

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