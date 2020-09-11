شراكة بين «ستاندارد تشارترد» و«أمازون

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك ستاندارد تشارترد وشركة أمازون الإمارات، عن إطلاق خطط الدفع الجديدة بالتقسيط، وتتيح هذه الخدمة الجديدة لأصحاب بطاقات البنك الائتمانية التسوّق من موقع Amazon.ae بكل سهولة ودفع قيمة مشترياتهم بكل سهولة على أقساط شهرية يمكن تسديدها لمدّة تصل إلى 12 شهراً.وستطلق بيفورت، إحدى شركات أمازون، هذه الخدمة الجديدة لاستخدامها من خلال بوّابتها للدفع الإلكتروني.

وتتيح الخدمة للعملاء سداد قيمة مشترياتهم عبر الإنترنت وفقاً لخطط الأقساط الجديدة بدون الحاجة للتواصل مع البنك أو ملء أي نماذج أو طلبات.

وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: «أصبح الدفع بالأقساط أكثر انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط لأنّه يقدّم للعملاء المرونة والراحة في عملية الدفع وسداد قيمة مشترياتهم».

وقال سيتو راماسوامي، الرئيس الإقليمي للمنتجات والتجارة بالتجزئة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندارد تشارترد «نسعى جاهدين لتقديم دائماً تجربة مصرفية مبتكرة ومريحة لعملائنا. والخدمة الجديدة ستزيد من القوّة الشرائية لهم، لأنها ستتيح لهم القدرة على إدارة سيولة أمولاهم أفضل».

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