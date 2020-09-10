الموافقة على إلغاء إدراج "أسمنت الخليج" في بورصة الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية خلال اجتماعه أمس، على طلب شركة "أسمنت الخليج"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.



وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، بأن تاريخ الانسحاب من بورصة الكويت سيكون خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الموافقة، ولا يحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف للتداول على السهم.



كانت شركة أسمنت الخليج، أعلنت في مارس الماضي أنها تعتزم الانسحاب من بورصة الكويت نتيجة زيادة رسوم الاشتراك السنوي.

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