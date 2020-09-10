أسهم التأمين تحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

سجلت الأسهم المحلية تراجعات محدودة في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لعمليات جني أرباح منطقية استهدفت قطاعات العقار والبنوك بالدرجة الأولى بعد المكاسب الأخيرة، ولليوم الثاني على التوالي نشطت التداولات على أسهم التأمين، إذ صعد في سوق دبي «دار التكافل» 14.93% محققاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2017، و«أمان» 14.9% لأعلى مستوياته منذ مارس 2018، و«سلامة» 4.63% بالغاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014، بينما في أبوظبي ارتفع «أبوظبي الوطنية للتكافل» 12.11% وصولاً لأعلى مستوى منذ مايو 2018، و«ميثاق» 2.26% لأعلى مستوياته من فبراير الماضي.

ولا تزال المؤشرات الرئيسية تحافظ على نقاط دعم تؤهلها لتحقيق اختراقات فنية جديدة، فيما خطفت أسهم التأمين الأنظار مع تحقيقها مستويات هي الأعلى منذ سنوات. ونزل سوق دبي 0.63% عند 2273.62 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والبنوك مقابل ارتفاعات طفيفة للاستثمار والنقل، وانخفض سوق أبوظبي 0.24% إلى 4508.82 نقاط مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والطاقة، مقابل ارتفاع العقار.

واستقطبت الأسهم سيولة 689.9 مليون درهم، موزعة بواقع 381 مليوناً في أبوظبي، و308.8 ملايين بدبي، وجرى تداول 510.6 ملايين سهم منها 391.6 مليوناً في دبي، و119 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7974 صفقة.

واستحوذت 7 أسهم على 55.4% من السيولة أو ما يعادل 382 مليون درهم وهي: «سلامة» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار» و«أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.53% مع هبوط «الاتحاد العقارية» 4.97% و«أرابتك» 4.95% و«إعمار مولز» 1.4% و«إعمار للتطوير» 0.89% و«ديار» 0.34%، فيما ارتفع «داماك» 1.03% واستقر «إعمار العقارية»، ونزل قطاع البنوك 1% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.73%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.69%.

وارتفع قطاع الاستثمار هامشياً 0.05%، مع صعود «سوق دبي» 0.24% واستقرار «دبي للاستثمار»، بينما انخفض «شعاع» 0.15%، وزاد قطاع النقل 0.11% مع ارتفاع «أرامكس» 0.27%، واستقرار «العربية للطيران»، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 1.05%.

وهيمن «سلامة» على النشاط مستقطباً 52.9 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 32.5 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 31.15 مليون درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر نسبة صعود بنحو 14.93%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة قرب الحدود القصوى.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.21% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.35%، و«أبوظبي التجاري» 0.9%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.96%، ونزل قطاع الاتصالات 0.48% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وهبط قطاع الاستثمار 0.04% مع انخفاض «إشراق» 2.6%، واستقر «الواحة كابيتال» وارتفع «العالمية القابضة» 0.11%.

ونزل قطاع الطاقة مع هبوط «طاقة» 3.47% و«دانة غاز» 0.41% و«أدنوك للتوزيع» 0.31%، بينما ارتفع قطاع العقار 0.85% مع صعود «الدار العقارية»، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.02%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 78.8 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» بنحو 74.67 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 58.5 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» أكبر ارتفاع بنسبة 14% من خلال صفقة واحدة كبيرة بقيمة 12 مليون درهم، فيما كان «الجرافات البحرية الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.76%.

إفصاحات

★ سجّل البنك العربي المتحد خسائر متراكمة بنحو 208.9 ملايين درهم تعادل 10.1% من رأس المال. وأكد البنك مواصلة تركيزه على زيادة وتنويع مصادر دخله، من خلال تزويد عملائه بمجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات المدعومة من خدمات الأفراد والخزينة، بالإضافة إلى الحلول المصرفية الإسلامية.

★ أوضحت «إشراق للاستثمار» أن الشائعات المتعلقة بالمحادثات مع «ميثاق للتأمين التكافلي» بشأن استحواذها على أسهم الشركة غير صحيحة، ولم تجر أي مفاوضات بهذا الخصوص.

★ أعلنت شركة «أريج» موافقة مصرف البحرين المركزي على تمديد فترة مجلس إدارتها الحال حتى نهاية العام الجاري نظراً لعدم قدرة الشركة عقد اجتماع الجمعية العمومية، لإجراء اقتراع سري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد بسبب الجائحة.

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