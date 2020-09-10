بنوك دبي تضخ 33.8 ملياراً في اقتصاد الإمارة خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن أن بنوك دبي ضخت 33.8 مليار درهم في شرايين اقتصاد الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ووفقاً لإحصاءات المؤشرات المصرفية لشهر يونيو الصادرة عن المصرف أمس وفقاً للإمارة، فقد بلغ رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي بنهاية يونيو 899.7 مليار درهم مقابل 865.9 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 33.8 ملياراً وبنسبة 3.9%، وتستحوذ بنوك دبي على نسبة 50.2% من إجمالي الائتمان بنهاية شهر يونيو البالغ تريليوناً و791 مليار درهم.

القطاع الخاص

واستحوذ القطاع الخاص بدبي على النسبة الأكبر من قروض الأشهر الستة الأولي من العام الجاري، حيث بلغ نصيبه 9.7 مليارات درهم من الزيادة ليرتفع إجمالي رصيد الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في دبي من 517.5 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019 إلى 527.2 ملياراً بنهاية يونيو وبنسبة نمو 1.8%.

كما ارتفع إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناعة ليصل رصيدها إلي 391.8 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 378.2 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 13.6 ملياراً وبنسبة نمو 3.6%، بينما تراجعت القروض الشخصية إلى 135.4 ملياراً بنهاية يونيو مقابل 139.3 ملياراً بنهاية ديسمبر، كما تراجع الإقراض للأجانب غير المقيمين إلى 71.5 ملياراً بنهاية يونيو الماضي مقابل 81.4 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

بنوك أبوظبي

وارتفع إجمالي قروض بنوك أبوظبي بنهاية يونيو إلى 729.6 مليار درهم مقابل 708.3 مليارات بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 21.3 ملياراً وبنسبة نمو 3%، بينما ارتفع إجمالي إقراض بنوك المناطق الشمالية من 160.1 ملياراً إلى 161.7 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة مقدارها 1.6 مليار درهم.

زيادة الأصول

وكشفت الإحصاءات عن زيادة كبيرة في أصول بنوك دبي لتصل بنهاية يونيو إلى تريليون و533.7 مليار درهم مقابل تريليون و456.6 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 77.1 ملياراً وبنسبة نمو 5.3%.

وتمثل أصول بنوك دبي نسبة 48.1% من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات البالغ 3 تريليونات و190.2 ملياراً بنهاية يونيو الماضي، بينما تمثل أصول بنوك أبوظبي البالغة تريليوناً و139.3 ملياراً نحو 43.7%، وبنوك المناطق الشمالية البالغة 262.7 ملياراً 8.2%، كما رفعت بنوك دبي رؤوس أموالها واحتياطاتها بنهاية يونيو لتصل إلي 190.4 ملياراً مقابل 188.3 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 2.1 مليار درهم.

وأكدت الإحصاءات أن معدل كفاءة رأس المال، والذي يعبر عن الملاءة المالية للبنوك بلغ نسبة 18.1% لبنوك دبي و16.9% لبنوك أبوظبي و18.1% لبنوك المناطق الشمالية بنهاية يونيو، بينما ارتفعت المخصصات العامة لبنوك دبي لتصل إلى 18.8 مليار درهم مقابل 16.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 2.7 مليار درهم.

وارتفعت ودائع بنوك دبي بنهاية يونيو إلى 893.5 مليار درهم مقابل 870.3 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 23.2 ملياراً وبنسبة نمو 2.7%، وزاد إجمالي استثمارات بنوك إمارة بنهاية يونيو إلى 169 مليار درهم مقابل 155.5 ملياراً بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 13.5 ملياراً وبنسبة نمو 8.7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز