بنك دبي التجاري يُعَزّز استراتيجية التوطين بتعيين 35 خريجاً إماراتياً

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري، تعيين 35 خريجاً إماراتياً، ضمن برنامج «طموح» لعام 2021-2020، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك، بدعم مسيرة التوطين في الإمارات، والمساهمة بفعالية في استقطاب مواطني الدولة للالتحاق بالقطاع المصرفي.

وتم تصميم برنامج «طموح» خصيصاً للخريجين الإماراتيين الجدد، حيث يسهم هذا البرنامج في إكسابهم الخبرات والمهارات الضرورية لتحقيق التقدم المهني المنشود، وتسلم مسؤوليات أكبر، من خلال سلسلة من الدورات التدريبية النظرية، والعمل في مختلف إدارات وفروع البنك.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «بصفتنا مصرفاً رائداً يلعب دوراً متنامي الأهمية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، يسعدنا أن نرحب بهذه الدفعة الجديدة، المكونة من 35 مواطناً إماراتياً في البنك، والذي يعد خطوة مهمة، ضمن خطط البنك الخاصة بالتوطين. وتواصل برامج التوطين في البنك نموها، وتحقيق نتائج إيجابية، بما يتماشى مع طموحات القيادة الحكيمة، وتوجيهات مجلس إدارة البنك».

من جهته، قال عبد القادر الحامد رئيس إدارة التوطين في بنك دبي التجاري: «إننا في بنك دبي التجاري، نضع موظفينا في صدارة أولوياتنا، حيث يقوم البنك بالاستثمار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، لخلق كادر مصرفي مؤهل من أبناء الدولة».

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