33.8 ملياراً ضختها بنوك دبي بـ 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

ضخت بنوك دبي 33.8 مليار درهم في اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من 2020.

وارتفع رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي بنهاية يونيو إلى 899.7 مليار درهم مقابل 865.9 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 33.8 مليار درهم أو3.9 %، واستحوذت بنوك دبي على 50.2% من إجمالي الائتمان بنهاية يونيو البالغ تريليوناً و791 مليار درهم، بحسب إحصاءات المصرف المركزي أمس.

واستحوذ القطاع الخاص بدبي على 9.7 مليارات درهم تشكل النسبة الأكبر من قروض الأشهر الستة الأولى من العام، وترفع إجمالي رصيد الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الإمارة من 517.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2019 إلى 527.2 ملياراً نهاية يونيو وبنمو 1.8%. وارتفع إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناع،ة ليصل رصيدها إلى 391.8 مليار درهم بنهاية يونيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز