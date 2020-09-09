"الرمز كابيتال" تتوصل لإتفاق مع "الاتحاد الائتمانية" لاستخدام منتجاتها

المصدر: وام

أعلنت شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن، اتفاقها مع شركة الإتحاد للمعلومات الائتمانية لإستخدام التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها لتكون الرمز بذلك أول شركة خدمات مالية في أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة تستخدم منتجات "الإتحاد للمعلومات الائتمانية".

تعد "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الإتحادية وتأسست استنادا للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.

وتتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية من مؤسسات متعددة بما في ذلك البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات لإصدار تقارير وتقييمات ائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.

تغطي هذه المعلومات جميع التسهيلات الائتمانية وأنماط الدفع المنتظمة للقروض الشخصية وقروض السيارات والرهون العقارية وبطاقات الإئتمان وفواتير الهاتف، مما يوفر رؤية أفضل للشركات لتقييم السلوك الائتماني للعملاء وقدرتهم على تحمل التزامات اضافية.

وقال محمد المرتضى الدندشي العضو المنتدب لشركة الرمز: " يسعدنا أن نكون أول شركة خدمات مالية في أسواق المال في دولة الامارات العربية المتحدة التي تستخدم التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الإتحاد للمعلومات الائتمانية".

وأضاف أن هذه المعلومات تزودنا بأداة اضافية لتحسين عملية تقييم وقياس مخاطر الائتمان فيما يخص منتجات التمويل.

من جانبه قال مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية : "باشرت الشركة أعمالها منذ عام 2014 بتطوير منتجات تستهدف دعم قطاع البنوك وشركات التمويل".. منوها إلى مساهمة الشركة في ترسيخ أفضل ممارسات إدارة المخاطر في قطاعات حيوية غير مصرفية واستفادة شركات الإتصالات والشركات العقارية وشركات التأمين ومعارض السيارات ومجموعات الأعمال من منتجاتها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز