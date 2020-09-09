"سالاريو" تجمع 5.8 مليون دولار بمشاركة صندوق استثمار إماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "سالاريو" - منصة التكنولوجيا المالية المتخصصة في قطاع الشركات الناشئة والموظفين المستقلين في الولايات المتحدة الأمريكية - اليوم الأربعاء، عن نجاحها في جمع تمويل يصل إلى 5.8 مليون دولار بمشاركة صندوق إماراتي لأول مرة في جولة التمويل.

ويأتي التمويل من مجموعة من الشركات، تضم صندوق "كين للاستثمارات" المتخصص في استثمارات أسهم الملكية الخاصة، والذي يتخذ من دبي مقراً له، وشركة "فاريانت للاستثمارات"، و"تك ستار فنتشرز"، ومجموعة "مايكل أولمان" الاستثمارية، ليصل بذلك إجمالي حجم التمويل الذي استطاعت المنصة جمعه إلى 12 مليون دولار.

وتم استكمال معظم جولة التمويل في وقت سابق من هذا العام، حيث ستستخدم الشركة الأموال المجموعة لدعم نمو أنشطتها في إقراض الشركات الصغيرة، وإطلاق منتجات مصرفية جديدة مخصصة للشركات في عام 2021.

وتوفر "سالاريو" قروضاً محددة الأجل وتسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة عبر منصة رقمية بالكامل، وقد نجحت في تمويل المئات من الشركات منذ تأسيسها في عام 2017.

ومع تفشي وباء كوفيد-19، سرّعت الشركة نموها من خلال توفير تدفقات نقدية إغاثية للشركات الصغيرة ضمن فئات أعمال مختارة، حيث قامت بمعالجة طلبات قروض بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار منذ بداية العام.

وفي معرض تعليقه على العملية، قال يائير ليفي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "سالاريو": "تسهم جولة الاستثمار هذه في تسريع عملية تطور شركة "سالاريو" من شركة فائقة التخصص إلى شريك مصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا المالية ، وذلك في وقت يحتاج فيه أصحاب الشركات الصغيرة إلينا أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف"قمنا خلال هذا العام، بتوسيع مجموعة منتجاتنا عبر تقديم قروض محددة الأجل للشركات، مما أسهم في توفير مرونة أكبر في التدفقات النقدية والإغاثية في ظل أزمة كوفيد-19 التي خيمت على العالم بأجمعه. أما الخطوة الهامة التالية ضمن مسيرتنا الرامية إلى تحقيق رؤيتنا المستقبلية فتتمثل في أن نغدو "بنك مستقبل الأعمال"، ونسعى لتنفيذها العام المقبل بالتوازي مع إطلاق باقة واسعة من المنتجات المصرفية الرقمية المصممة خصيصًا لمواجهة تقلب التدفقات النقدية وحالات عدم اليقين المرتبطة باستدامة الدخل".

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