محمد الشرفاء رئيساً جديداً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "القابضة" (ADQ) عن تعيين محمد علي الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ)، على أن القابضة تلتزم بتحفيز وتعزيز أسواق التداولات وقطاع الخدمات المالية في إمارة أبوظبي.

وقال السويدي: "سوق أبوظبي للأوراق المالية يشكّل أحد الركائز الرئيسية لإرساء سوق مالي عالمي يتمتع بالنمو المستمر والمتانة والمقومات العصرية".

وأضاف: "لا شك أن محمد علي الشرفاء الحمادي يمتلك خبرات واسعة والتي تدعم منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة السوق، للمساعدة في تطوره والتقدم بثقة نحو المستقبل".

ويجدر الإشارة إلى أن الحمادي يشغل منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهو عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

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