ارتفاع وتيرة تحسن أسواق المال الإماراتية يكسبها 4.4 مليار درهم

المصدر: وام

ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية كما كان متوقعا خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بدعم من زيادة حجم السيولة المتداولة التي توزعت هذه المرة على عدد من الأسهم الصغيرة وذلك بالإضافة الى شريحة الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 4.4 مليار درهم في ختام التعاملات وتظهر المتابعة اليومية للتعاملات ارتفاع قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 740 مليون درهم .. فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 649 مليون سهم نفذت من خلال 9149 صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي واصل صعوده بالغا مستوى 2288 نقطة بنمو نسبته 0.73% .. فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4519 نقطة بزيادة نسبتها 0.26% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وكما جرت العادة فقد تولى سهم بنك أبوظبي الأول قيادة سوق العاصمة للعودة إلى المربع الأخضر بعدما ارتفع السهم إلى 11.42 درهم وسط تداولات مكثفة ،كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.55 درهم.

وفي قطاع العقار ارتفع سهم الدار إلى حاجز 2.05 درهم في حين برز نجم سهم دانة غاز في قطاع الطاقة مغلقا عند مستوى 72 فلسا.

وعلى الاتجاه الأخر فقد استمر أيضا سهم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم سوق دبي المالي حيث ارتفعت إلى مستوى 11 درهما وأغلق سهم إعمار مولز عند 1.43 درهم وأرابتك عند 65 فلسا.

ولوحظ تركز جزء من السيولة على بعض أسهم التأمين التكافلي ومنها سهم أمان المرتفع إلى 67 فلسا إضافة إلى سهم دار التكافل 86 فلسا وسلامة للتامين 71 فلسا.

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