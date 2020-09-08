"أبوظبي الأول": لن نعلق على تكهنات معاودة مفاوضات الاستحواذ على "عودة مصر"

المصدر: أبوظبي - البيان

قال بنك أبوظبي الأول، إن إدارته لا تقوم بالتعليق على التكهنات والشائعات المتداولة في السوق والمتعلقة بعودة مناقشات الاستحواذ على بنك عودة مصر، وذلك بناء على السياسة والاستراتيجية المتبعة في البنك.

وأضاف البنك، في افصاح لسوق أبوظبي اليوم: "كما أعلنا سابقاً سيتم الإفادة بأي مستجدات متعلقة بالاستحواذ المحتمل على بنك عودة – مصر في حينه".

وكان "أبوظبي الأول" أوقف محادثات الاستحواذ التي كانت جارية في مايو الماضي مع مسؤولي بنك عودة، بسبب ظروف السوق الصعبة التي سببتها جائحة "كوفيد-19"، لكن "رويترز" نقلت مؤخراً عن مصدر مطلع، أن البنك، يعتزم استئناف المحادثات بخصوص شراء الأعمال المصرية لبنك عودة اللبناني في مصر.

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