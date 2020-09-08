"ميثاق للتأمين" تنفي الاستحواذ على "إشراق"

المصدر: أبوظبي - البيان

نفت شركة ميثاق للتأمين التكافلي، ما يتم تداوله حول الاستحواذ على شركة "إشراق".

وقالت الشركة، في افصاح لسوق أبوظبي اليوم، لم يصدر عن مجلس إدارة ميثاق أي موافقة على الاستحواذ ولم تتخذ الشركة أي إجراءات بنية الاستحواذ على إشراق للاستثمار أو غير ذلك من قرار إن وجد.

وأوضحت الشركة انه إذا توفرت نية الإستحواذ مستقبلا سوف تقوم باتباع كافة الإجراءات القانونية بما فيها الإفصاح عن ذلك.

وأغلق سهم "إشراق" اليوم منخفضاً 0.52% إلى 0.38 درهم بعد تداول 4.29 مليون سهم بقيمة 1.66 مليون درهم، بينما ارتفع سهم "ميثاق" 3.91% إلى 0.66 درهم بتداول 1.7 مليون سهم بقيمة 1.11 مليون درهم.

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