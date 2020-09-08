إنفستكورب تستثمر في "سيتي سوبر غروب"

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها أبرمت اتفاقاً نهائياً مع شركة "تشاينا ريسورسز كابيتال مانجمنت ليمتد" (تشاينا ريسورسز) للحصول على حصة الأكثرية في "سيتي سوبر غروب".

وبموجب الصفقة، سيواصل المساهمون الحاليون، بمن فيهم "فينيكس غروب" و"لاين كراوفورد جويس غروب"، امتلاك 35٪ من أسهم "سيتي سوبر غروب".

وتخضع الصفقة لموافقة إدارة مراقبة عمليات الدمج في الصين ومن المتوقع إغلاقها في الربع الأخير من العام 2020.

وبعد إكمال الصفقة، سيواصل فريق الإدارة الحالي لمجموعة "سيتي سوبر غروب" العمل بشكل مستقل تحت العلامتين التجاريتين "سيتي سوبر" و "لوج- أون".

وستمكن الشراكة الجديدة المجموعة من تسريع خططها التوسعية ومواصلة السعي للاستفادة بشكل أفضل من نمو الاستهلاك في الصين الكبرى والتوجه نحو الإنفاق المرتفع في آسيا. وسيتعاون جميع المساهمين مع فريق إدارة "سيتي سوبر غروب" وموظفيها لتنفيذ رؤية "سيتي سوبر".

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب: "نعتقد أن قطاع الأغذية في آسيا يواصل تقديم فرص نمو جذابة، خصوصاً للعلامات التجارية الرائدة مثل"سوبر سيتي غروب"، التي كوّنت قاعدة عملاء قوية بفضل تقديمها منتجات ذات جودة عالية وخدمات ابتكارية. وباعتبارها واحدة من أبرز العلامات التجارية لبيع المواد الغذائية والمنتجات الملائمة لنمط الحياة في آسيا، نعتقد أن"سوبر سيتي غروب"في وضع جيد للنمو.

تجدر الإشارة إلى أن إنفستكورب أطلقت مشروعاً مشتركاً مع"تشاينا ريسورسز كابيتال"، وهي الذراع الاستثمارية لـ"تشاينا ريسورسز غروب"المدرجة في"فورتشن غلوبال 500"، وتملك أكبر سلسلة لمتاجر السوبرماركت في الصين،"تشاينا ريسورسز فانغارد"، بالإضافة إلى"فنغ ستراتيجك هولدنغز ليمتد)، العضو في ذراع الاستثمار الخاص لعائلتي فيكتور فنغ ووليام فنغ.

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