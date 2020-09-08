"دو" توافق على بيع حصتها بنسبة 26% في "خزنة داتا سنتر"

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، إن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على بيع حصة الشركة غير مباشرة والبالغة 26% في شركة "خزنة داتا سنتر ليمتد" - بما في ذلك حصتها في قروض المساهمين - إلى شركة "التكنولوجيا القابضة" .

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة وافق على تفويض إدارة الشركة لإبرام واستكمال هذه الصفقة.

وأكدت قيامها بإخطار السوق في حالة حدوث أي تطورات جوهرية في هذا الصدد وفقا لقواعد الإفصاح والشفافية.

وتعتبر شركة "خزنة داتا سنتر ليمتد" إحدى الشركات المتخصصة بتقديم خدمات إستضافة مراكز البيانات في المنطقة ومركزها أبوظبي.

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