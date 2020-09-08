ارتفاع القيمة السوقية لأسهم شركات السوق الثانية إلى 10.32 مليار درهم

المصدر: وام

ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات الخاصة المدرجة في السوق الثانية بأسواق المال الإماراتية إلى 10.32 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر أغسطس الماضي بزيادة 1.7% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.

ويصل عدد الشركات الخاصة المدرجة في السوق الثانية 6 شركات حتى الآن، منها 5 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة واحدة في سوق دبي المالي.

وكانت دولة الإمارات شهدت دشين العمل بالسوق الثانية في العام 2014 حيث يقتصر التداول في السوق على أسهم الشركات الخاصة، وذلك بعكس الشركات المساهمة العامة التي يتم تداولها أسهمها في سوقي دبي وأبوظبي والماليين.

وجاء تأسيس السوق الثانية في الإمارات بهدف السماح للشركات الخاصة بتداول أسهمها وفق نظام واضح بين المساهمين في هذه الشركات و الراغبين بالتملك في أسهمها، لذا فإن السوق الثانية تعد بمثابة خيار جديد للمستثمرين في الدولة.

وتعد شركة منازل من اكبر الشركات الخاصة المدرجة في السوق الثانية حيث يبلغ القيمة السوقية لأسهمه 2.6 مليار درهم تليها شركة واحة الزاوية القابضة بقيمة سوقية تصل الى 2.31 مليار درهم فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهم شركة القدرة القابضة 808 ملايين درهم وشركة الريم للاستثمار 777 مليون درهم و577 مليون درهم لشركة المستثمر الوطني ونحو 132 مليون درهم لشركة بي اتش مباشر.

وقال كفاح المحارمة الخبير المالي إن وجود السوق الثانية وفر خيارا جديدا امام المستثمرين في دولة الإمارات وذلك الى جانب كونها قناة تساهم في تسهيل نقل الملكيات بين المساهمين في هذا النوع من الشركات.

وأضاف المحارمة أن أهم مميزات وجود السوق الثانية يتمثل في أن السعر السوقي لأسهم الشركات الخاصة يعكس الوضع المالي للشركة المدرجة ،الأمر الذي يسهل عملية بيع أسهمها بالقيمة عادلة للمستثمرين فيها، مؤكدا أن زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق خلال الفترة القادمة سيساهم في زيادة النشاط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز