غرق سفينة تابعة لـ "الخليج للملاحة" قبالة سواحل اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، إنها تعتقد أن سفينتها "جولف لايف ستوك 1" غرقت قبالة سواحل اليابان، ولا تزال التحقيقات في سبب الحادث جارية.

وأضافت المجموعة في بيان لها على سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء للاعلان عن آخر التطورات المتعلقة بالحادث، أن المنطقة التي كانت فيها السفينة واجهت رياحا عاتية غير معتادة تصل سرعتها إلى 160 كم في الساعة امتدادا لإعصار "مايساك" بالمحيط الهادئ.

وأوضحت أن الحادث المأساوي وقع عندما كانت السفينة في طريقها من نابير في نيوزيلندا إلى ميناء "تانغشان" الصيني.

وأشارت إلى أن ناقلة المواشي كانت تحمل على متنها 39 فردا من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن المستأجرين، وأن شحنة الماشية كانت متجهة للانضمام إلى برنامج رعاية وإنتاج الألبان الصيني.

وقالت المجموعة إنه تم إنقاذ اثنين من البحارة من قبل خفر السواحل الياباني، بينما تم العثور لاحقا على جثة أحد أفراد الطاقم، ويخشى أن يكون المتبقون الـ40 فردا على متن السفينة قد فقدوا، حيث تم إلغاء البحث عن ناجين آخرين يوم الجمعة نتيجة لاقتراب إعصار من المنطقة، وسيتم إجراء مزيد من عمليات البحث الجوي فور عبور الإعصار.

وأضافت أن كافة أفراد الطاقم يعملون بموجب المؤسسة الفلبينية لعقود التوظيف في الخارج والتي تنص على مستويات محددة من التعويض، مضيفة أن السفينة والطاقم مؤمن عليهما من خلال عضوية الشركة في المجموعة الدولية لملاك البواخر.

وقالت إن السفينة مؤمن عليها بالكامل مع شركات تأمين محلية وعالمية، لافتة إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فقدان البضائع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز